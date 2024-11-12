FT: ЕС высвободит из бюджета сотни миллиардов евро на оборону и безопасность

Еврокомиссия (ЕК) может высвободить €392 млрд из бюджета Евросоюза на военные расходы, сообщила газета Financial Times (FT). Эта сумма предусмотрена в бюджетном плане ЕС на 2021–2027 годы на ликвидацию экономического неравенства, но за прошедшие годы от нее израсходовали менее 5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters Фото: Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

В ближайшее время Брюссель официально уведомит страны—участницы ЕС об их праве тратить эти средства на поддержку своей оборонной промышленности и развитие военно-транспортной инфраструктуры.

FT утверждает, что Еврокомиссия не будет разрешать тратить деньги непосредственно на оружейные закупки, но их можно будет инвестировать в военное производство, а также израсходовать на развитие технологий двойного назначения, включая многоцелевую технику, развитие беспилотных систем и модернизацию военного снаряжения, а также «на проекты в области военной мобильности».

Среди получателей средств так называемого фонда сплочения (Cohesion fund) — государства Восточной Европы, в первую очередь Польша и страны Балтии. Однако, отмечено в публикации, развитые европейские государства тоже получают значительные суммы из этого фонда: например, ФРГ в текущем семилетнем цикле может претендовать на €39 млрд.

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