Зима близко

Введенный до конца 2024 года запрет на экспорт бензина может быть снят уже на следующей неделе. По данным “Ъ”, подготовленный Минэнерго проект постановления правительства об отмене эмбарго для НПЗ отправлен на утверждение в Минюст и вступит в силу с момента опубликования. Цены на бензин на бирже за последнюю неделю на ожиданиях снятия запрета выросли на 2-4%, эксперты расходятся в прогнозах относительно их дальнейшего изменения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Подготовленный Минэнерго проект постановления об отмене запрета на экспорт бензина прошел согласование профильных министерств и отправлен на утверждение в Минюст, сообщили источники “Ъ” в правительстве. По их словам, соответствующее постановление правительства вступит в силу с момента опубликования, что может произойти уже в начале следующей недели. Источник “Ъ” в правительстве уточняет, что запрет будет снят только для производителей топлива, что позволит избежать серого экспорта.

О том, что Минэнерго подготовило предложения о снятии запрета на экспорт бензина, сообщил в среду глава министерства Сергей Цивилев. «Мы снимем ограничения на экспорт, потому что с ценами все стабильно, ситуация на рынке стабильная»,— цитирует министра «Интерфакс». Возможные сроки снятия запрета господин Цивилев не назвал. В Минэнерго комментарий не предоставили.

Эмбарго на экспорт бензина в России действует с 1 марта на все зарубежные поставки, кроме стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, но в августе действие ограничений возобновилось. По решению правительства запрет был установлен до конца года для поддержания стабильности на рынке. Минэнерго ранее рассчитывало на ослабление эмбарго на экспорт бензина для НПЗ с ноября после завершения ремонтов и насыщения рынка.

Вице-премьер Александр Новак в ноябре отмечал, что открытие экспорта возможно, если по итогам анализа подтвердятся излишки топлива и затоваривание на заводах. По словам собеседников “Ъ”, ключевым лоббистом снятия ограничений был «Сургутнефтегаз», владеющий Киришским НПЗ, который, ссылаясь на затоваренность, предупреждал о снижении переработки. В конце сентября глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов говорил, что считает возможным снятие запрета осенью. «Чтобы не затовариться и не остановить мощности на заводах»,— пояснял он.

Александр Новак, вице-премьер, в сентябре 2024 года, ТАСС: «Работают нефтебазы, автозаправочные станции, стабильные цены. И достаточное количество запасов сформировано».

В «Петромаркете» на 8 ноября оценивают среднюю по стране чистую маржу торговли Аи-92 на АЗС в 20 коп., а для Аи-95 — в минус 60 коп. за литр. Маржа постепенно растет и, вероятно, еще будет расти, так как достаточно высокая чистая маржа торговли бензином на нефтебазах будет способствовать падению мелкооптовых цен на продукт, по которым его закупают АЗС, говорят в компании. Как отмечают в «Петромаркете», снятие запрета на экспорт вряд ли скажется на уровне оптовых цен на бензин, которые и так находятся на достаточно комфортном для производителей уровне, обеспечивая – с учетом выплат по демпферу – премию к гипотетической экспортной альтернативе. На 8 ноября эта премия в среднем по стране находится на уровне 8 тыс. руб. за тонну для Аи-92 и 5,8 тыс. руб. за тонну для Аи-95, по данным «Петромаркета».

С другой стороны, некоторые собеседники “Ъ” на рынке отмечают, что до середины ноября будут длиться ремонты на НПЗ и, чтобы нарастить производство бензина, которое сейчас находится на низком уровне, требуется время.

По их словам, снятие запрета на экспорт может подтолкнуть вверх биржевые котировки, создав дополнительное давление на розничные цены, которые регуляторы стараются удержать в пределах инфляции. В результате экономика продаж бензина, убыточная с лета, еще больше ухудшится, считают источники “Ъ”.

Оптовые цены на бензин Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже по территориальному индексу европейской части России с 6 ноября выросли на 1,79%, до 60,06 тыс. руб. за тонну. Аи-95 подорожал на 4,15%, до 63,12 тыс. руб. за тонну. По данным Росстата, к 11 ноября стоимость бензина на АЗС с начала года выросла на 8,65% при официальной инфляции в 7,02%.

Руководитель направления консалтинга NEFT Research Александр Котов говорит, что открытие экспорта — логичный шаг с учетом имеющегося профицита бензина Аи-92 на рынке.

Аналитик напоминает, что котировки этого вида топлива уже пошли вверх на ожиданиях рынка по сокращению предложения. В дальнейшем, отмечает он, если Минэнерго сможет организовать контроль за тем, чтобы не началось сокращение производства высокооктанового бензина в пользу экспортных объемов Аи-92, то рынок в целом будет стабилен. В противном случае будет наблюдаться постепенный рост цен по всем видам бензина, после чего последует реакция регулятора в виде запрета на экспорт, ожидает господин Котов.

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко говорит, что по текущим ценам и в условиях закрытого экспорта нефтекомпаниям проще снижать загрузку НПЗ, чем продавать топливо на внутреннем рынке, что и вынуждает реагировать Минэнерго. По его словам, традиционно на подобные новости на рынке растет спрос, что создает определенные риски. Если продажи нефтепродуктов не вырастут, цены очень быстро могут достигнуть точек отсечения по демпферу, потому компаниям предстоит сохранять котировки в довольно узком коридоре, отмечает господин Дьяченко.

Ольга Мордюшенко, Татьяна Дятел, Дмитрий Козлов