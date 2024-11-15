ЦБ установил курс доллара на уровне 99,99 руб./$

Банк России установил официальный курс доллара на уровне 99,9971 руб./$ с 16 по 18 ноября 2024 года, что на 98 коп. выше предыдущего показателя.

Курс евро увеличился на 1 руб. и 21 коп., достигнув отметки в 105,7072 руб./€. Официальный курс юаня вырос на 14 коп. и составил 13,7992 руб, сообщается на сайте регулятора.

С середины июня 2024 года из-за санкций США российский ЦБ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю на основе данных отчетности банков по сделкам на внебиржевом валютном рынке.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Подробнее о курсе рубля — в материале «Рубль нащупывает границы».