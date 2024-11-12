Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дума позаботилась о «маленьком человечке»

Депутаты запретили пропаганду чайлдфри и усыновление детей в «трансгендерные» страны

Госдума во вторник единогласно одобрила во втором и третьем чтениях два новых запрета: на усыновление российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола, и на пропаганду идеологии отказа от деторождения (чайлдфри). Депутаты презентовали инициативы не без гордости, а их критиков обвиняли в попытках остановить развитие России.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Поправки к Семейному кодексу, вводящие запрет на усыновление и передачу под опеку российских детей гражданам государств, где разрешена смена пола, внесли в Думу депутаты разных фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным. Палата приняла их в первом чтении 25 сентября.

Соавтор проекта глава комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ) назвала его «продолжением большой работы по защите детей», которую депутаты начали в 2013 году (тогда был одобрен запрет на усыновление однополыми парами). При этом ее «неприятно удивила» позиция ряда профильных ведомств. Так, правительство предлагало вывести из-под действия поправок отчимов и мачех, что, по мнению коммуниста, меняло бы «всю концепцию законопроекта». А Генпрокуратура усомнилась в сроках вступления его в силу (сразу после опубликования), посчитав, что это негативно скажется на уже начатых процессах международного усыновления. Но парламентариям удалось отстоять свою позицию, обобщив практику Верховного суда и доказав, что ничьи интересы нарушены не будут, торжественно объявила госпожа Останина.

Проект был одобрен во втором чтении, после чего депутаты сразу перешли к третьему.

Тут в разговор включился и Вячеслав Володин, напомнив, что с 1993 года иностранцами были усыновлены и взяты под опеку 102 403 ребенка, и неизвестно, как сложилась их судьба.

«В США гормональная терапия по смене пола рекомендуется детям с шести лет. А хирургические операции делают с двенадцати. Это вот ответ критикам принятого нами "закона Димы Яковлева" (закон, запрещающий усыновлять российских детей гражданам США, принят в 2012 году.— “Ъ”)»,— пугал коллег спикер. Новое решение, по его оценке, «приведет к тому, что все наши дети будут усыновляться и свое будущее планировать в своей стране», и цель депутатов — «поставить заслон для тех, кто пытается вывезти маленького человечка».

От чего еще депутаты намерены оградить россиян

«Справедливая Россия — За правду» занимает «более радикальную позицию», заявил Олег Нилов: эсеры считают, что любое «усыновление в другие страны — вещь постыдная». А вице-спикер Ирина Яровая («Единая Россия», ЕР), как и господин Володин, вспомнила «закон Димы Яковлева», назвав его «историческим рубиконом». В итоге за принятие закона проголосовали 411 депутатов, против и воздержавшихся не было.

Следующим в повестке стоял проект о запрете в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе информации, пропагандирующей отказ от деторождения. Он был внесен в Думу большой группой депутатов и сенаторов во главе со спикерами обеих палат и одобрен в первом чтении 17 октября. Глава комитета Думы по информполитике Александр Хинштейн (ЕР) напомнил, что ранее в РФ уже была запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола. Он также ответил фракции «Новые люди», предлагавшей вывести из-под действия закона тех, кто не может иметь детей по медицинским противопоказаниям.

«По нашему замыслу, это является абсурдным: как можно пропагандировать, то есть формировать позитивный образ заболевания?» — удивился единоросс.

Идея отказа от деторождения «долгое время в России, что называется, на мягких лапах входила в общественное сознание через смешные картинки, видео, анекдоты, шутки, прибаутки», поддержал запрет вице-спикер от ЛДПР Борис Чернышов. А господин Володин отметил, что этот проект — «о будущем нашего государства», а против него выступают те, кто «в первую очередь из-за рубежа пытается сделать так, чтобы нашей страны не стало, чтобы остановить развитие России».

Как россияне относятся к запрету пропаганды бездетности

В Думе таких не нашлось, и документ одобрили единодушно 403 голосами. Столько же набрали корреспондирующие поправки к КоАП, также принятые во втором и третьем чтениях.

Таким образом, штраф за пропаганду чайлдфри в СМИ или интернете составит:

  • для граждан — от 100 тыс. до 200 тыс. руб.,
  • для должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс.,
  • для юрлиц — от 1 млн до 4 млн руб.

Если объектом пропаганды стали несовершеннолетние, то суммы вырастут:

  • от 200 тыс. до 400 тыс. руб.— для граждан,
  • от 400 тыс. до 800 тыс.— для должностных лиц,
  • от 2 млн до 5 млн руб.— для юрлиц.

Впрочем, предусмотрено и одно исключение: во втором чтении была принята поправка, выводящая из-под действия этой статьи информацию, «направленную на формирование привлекательности монашества и монашеского образа жизни, соблюдения целибата и связанного с ними отказа от деторождения».

Ксения Веретенникова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...