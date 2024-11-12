Дума позаботилась о «маленьком человечке»

Госдума во вторник единогласно одобрила во втором и третьем чтениях два новых запрета: на усыновление российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола, и на пропаганду идеологии отказа от деторождения (чайлдфри). Депутаты презентовали инициативы не без гордости, а их критиков обвиняли в попытках остановить развитие России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Поправки к Семейному кодексу, вводящие запрет на усыновление и передачу под опеку российских детей гражданам государств, где разрешена смена пола, внесли в Думу депутаты разных фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным. Палата приняла их в первом чтении 25 сентября.

Соавтор проекта глава комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ) назвала его «продолжением большой работы по защите детей», которую депутаты начали в 2013 году (тогда был одобрен запрет на усыновление однополыми парами). При этом ее «неприятно удивила» позиция ряда профильных ведомств. Так, правительство предлагало вывести из-под действия поправок отчимов и мачех, что, по мнению коммуниста, меняло бы «всю концепцию законопроекта». А Генпрокуратура усомнилась в сроках вступления его в силу (сразу после опубликования), посчитав, что это негативно скажется на уже начатых процессах международного усыновления. Но парламентариям удалось отстоять свою позицию, обобщив практику Верховного суда и доказав, что ничьи интересы нарушены не будут, торжественно объявила госпожа Останина.

Проект был одобрен во втором чтении, после чего депутаты сразу перешли к третьему.

Тут в разговор включился и Вячеслав Володин, напомнив, что с 1993 года иностранцами были усыновлены и взяты под опеку 102 403 ребенка, и неизвестно, как сложилась их судьба.

«В США гормональная терапия по смене пола рекомендуется детям с шести лет. А хирургические операции делают с двенадцати. Это вот ответ критикам принятого нами "закона Димы Яковлева" (закон, запрещающий усыновлять российских детей гражданам США, принят в 2012 году.— “Ъ”)»,— пугал коллег спикер. Новое решение, по его оценке, «приведет к тому, что все наши дети будут усыновляться и свое будущее планировать в своей стране», и цель депутатов — «поставить заслон для тех, кто пытается вывезти маленького человечка».

«Справедливая Россия — За правду» занимает «более радикальную позицию», заявил Олег Нилов: эсеры считают, что любое «усыновление в другие страны — вещь постыдная». А вице-спикер Ирина Яровая («Единая Россия», ЕР), как и господин Володин, вспомнила «закон Димы Яковлева», назвав его «историческим рубиконом». В итоге за принятие закона проголосовали 411 депутатов, против и воздержавшихся не было.

Следующим в повестке стоял проект о запрете в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе информации, пропагандирующей отказ от деторождения. Он был внесен в Думу большой группой депутатов и сенаторов во главе со спикерами обеих палат и одобрен в первом чтении 17 октября. Глава комитета Думы по информполитике Александр Хинштейн (ЕР) напомнил, что ранее в РФ уже была запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола. Он также ответил фракции «Новые люди», предлагавшей вывести из-под действия закона тех, кто не может иметь детей по медицинским противопоказаниям.

«По нашему замыслу, это является абсурдным: как можно пропагандировать, то есть формировать позитивный образ заболевания?» — удивился единоросс.

Идея отказа от деторождения «долгое время в России, что называется, на мягких лапах входила в общественное сознание через смешные картинки, видео, анекдоты, шутки, прибаутки», поддержал запрет вице-спикер от ЛДПР Борис Чернышов. А господин Володин отметил, что этот проект — «о будущем нашего государства», а против него выступают те, кто «в первую очередь из-за рубежа пытается сделать так, чтобы нашей страны не стало, чтобы остановить развитие России».

В Думе таких не нашлось, и документ одобрили единодушно 403 голосами. Столько же набрали корреспондирующие поправки к КоАП, также принятые во втором и третьем чтениях.

Таким образом, штраф за пропаганду чайлдфри в СМИ или интернете составит:

для граждан — от 100 тыс. до 200 тыс. руб.,

для должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс.,

для юрлиц — от 1 млн до 4 млн руб.

Если объектом пропаганды стали несовершеннолетние, то суммы вырастут:

от 200 тыс. до 400 тыс. руб.— для граждан,

от 400 тыс. до 800 тыс.— для должностных лиц,

от 2 млн до 5 млн руб.— для юрлиц.

Впрочем, предусмотрено и одно исключение: во втором чтении была принята поправка, выводящая из-под действия этой статьи информацию, «направленную на формирование привлекательности монашества и монашеского образа жизни, соблюдения целибата и связанного с ними отказа от деторождения».

Ксения Веретенникова