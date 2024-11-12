С перевыполнением плена

Как стало известно “Ъ”, военный суд в Москве рассмотрит первое уголовное дело в отношении военнослужащего, обвиняемого в добровольной сдаче в плен в ходе СВО. По версии следствия, бывший шахтер Роман Иванишин дважды пытался сдаться ВСУ— один раз успешно. Кроме того, он дезертировал из 39-й отдельной гвардейской мотострелковой Краснознаменной бригады. Судить в ДНР, где было совершено преступление, и родном Сахалине его не стали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Младший сержант Иванишин (на фото) первым из военных предстанет перед судом по обвинению в добровольной сдаче противнику

Фото: кадр видео @radistvsy Младший сержант Иванишин (на фото) первым из военных предстанет перед судом по обвинению в добровольной сдаче противнику

Фото: кадр видео @radistvsy

По информации “Ъ”, военные следственные органы СКР обвиняют Романа Иванишина в покушении на добровольную сдачу в плен, сдаче в плен (при отсутствии признаков государственной измены) и дезертирстве, совершенном в условиях ведения боевых действий или мобилизации (ч. 1 ст. 30 и ст. 352.1 УК РФ, «чистой» ст. 352.1 УК и ч. 3 ст. 338 УК РФ). За первые два преступления ему грозят десятилетние сроки, а за дезертирство — еще 15 лет.

В соответствии с действующим законодательством, дезертирство не признается следствием и судом, если оно стало «следствием стечения тяжелых обстоятельств». Согласно постановлению пленума Верховного суда России №11 за май 2023 года, к таким обстоятельствам относятся тяжелые заболевания близких родственников, невозможность самому получить медицинскую помощь или неуставные отношения. Добровольная же сдача перестает быть таковой, если военный впервые совершил данное преступление, пытался освободиться и не совершал в плену другие преступления. Поскольку все эти случаи не относятся к Роману Иванишину, его уголовное дело было закончено СКР и с утвержденным военной прокуратурой обвинением направлено в Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд (ГВС).

39-я бригада, в которой по мобилизации служил фигурант, дислоцируется на острове Сахалин, а сам он родился в местном городе Шахтерске, где работал горным мастером.

Подробности преступлений, в которых обвиняют Романа Иванишина, неизвестны. Согласно видеозаписи его выступления, опубликованной в интернете, в плен он попал 10 июня 2023 года в районе села Степное Волновахского района ДНР. На том же видео военнослужащий выступил против СВО и утверждал, что он и его товарищи не хотят воевать и бегут с позиций.

В плену мотострелок пробыл полгода и вернулся на родину в начале января 2024 года в числе группы из 248 российских военных, чье возвращение, по сообщению Минобороны РФ, «стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов».

Романа Иванишина вместе с другими военными доставили самолетом на подмосковный аэродром Чкаловский, а через некоторое время отправили на Сахалин.

Там он и был арестован гарнизонным судом по ходатайству следствия. Защита обжаловала избранную меру пресечения в Первом восточном окружном военном суде (Хабаровск), но тот апелляцию отклонил.

10 сентября 2024 года уголовное дело в отношении военнослужащего поступило для рассмотрения по существу в гарнизонный военный суд Южно-Сахалинска. Через день тот назначил первое слушание, а 16 сентября направил материалы по подсудности в другой регион.

Защита обжаловала данное решение в апелляционной инстанции, но результата не добилась. Адвокаты фигуранта воздержались от комментариев, ссылаясь на то, что им нужно получить разрешение самого Иванишина, находящегося в СИЗО.

По данным источников “Ъ”, у суда в Южно-Сахалинске было немного оснований для рассмотрения этого дела. Это можно было сделать, например, при признании вины и особом порядке судопроизводства.

Местом же совершения основного преступления, сдача противнику, являлась ДНР, но в военном суде республики обвиняемого судить также не стали.

Как отметил собеседник “Ъ” из правоохранительных органов, в итоге решено было отправить уголовное дело в столицу, где его по существу и должны заслушать в Московском ГВС.

«В современных реалиях СВО и формирующейся правоприменительной практики, которую обобщил в своем постановлении пленум Верховного суда, "законно" сдаться в плен практически невозможно,— отмечает адвокат Александр Почуев.—В плен можно лишь попасть помимо своей воли — к примеру, в бессознательном или беспомощном состоянии. И бремя доказывания данных обстоятельств лежит по факту на самом бойце».

Николай Сергеев