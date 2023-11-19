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Коммерсантъ FM
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Главные новости за выходные 18–19 ноября

Президент России Владимир Путин планирует принять участие в виртуальном саммите G20, который пройдет 22 ноября. «Российский президент и лидеры западных стран впервые за долгое время могут стать участниками одного и того же мероприятия»,— сообщил Telegram-канале автор и ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» Павел Зарубин.

Бывший министр обороны ДНР и экс-офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин), арестованный по делу об экстремизме, в письме из СИЗО призвал своих сторонников сформировать штаб для его поддержки как кандидата на президентских выборах весной 2024 года, в которых он намерен участвовать в качестве самовыдвиженца.

В Новосибирске состоялась встреча родственников мобилизованных с представителями местных властей. Министр региональной политики Андрей Клюзов сказал, что «разговор получился очень откровенным и содержательным». Встреча прошла в закрытом формате — участников, которые заранее зарегистрировались на мероприятие в ДК им. Октябрьской революции, пропускали в зал при предъявлении документов, подтверждающих, что они являются родственниками мобилизованных. СМИ на встречу не пропустили. Исключение — телеканала ОТС и журналисты «Вестей».

В регионах Сибири 19 ноября прошел ураган. В Новокузнецке женщину придавило вывеской, которую сорвало со здания торгового центра «Сити Молл». Она была госпитализирована в состоянии средней тяжести. В Новокузнецке на проезжающий автомобиль упало дерево — погибли два человека.

18 ноября из колонии строгого режима в Монино Тверской области был освобожден киллер Александр Пустовалов, более известный как Саша Солдат. По данным правоохранителей, в составе ОПГ он убил более 30 человек. Его задержали в 1999 году и приговорили к 24 годам за 22 доказанных убийства. Александр Пустовалов отбывал наказание во Владимирском централе, а после был направлен в ИК-9 Монино Тверской области. Об условно-досрочном освобождении осужденный просил дважды, однако оба раза ему было отказано. В колонии у него было диагностировано тяжелое заболевание.

На КПП «Вартиус» российские и финские пограничники начали переговоры о ситуации с беженцами. Финляндия временно закрыла КПП и 18 ноября после прибытия 67 мигрантов за один день. Большинство из них — выходцы из стран Ближнего Востока и Африки. До этого по той же причине были закрыты еще четыре КПП.

Врачи в открытом письме к президенту Владимиру Путину попросили освободить из колонии петербургскую художницу Сашу Скочиленко, поскольку у нее есть проблемы со здоровьем. 16 ноября суд приговорил девушку к семи годам колонии по делу о фейках о ВС РФ. На данный момент письмо подписали 247 медиков.

Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) захватило грузовое судно Galaxy Leader в Красном море, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники. На борту судна — 22 человека, среди них нет израильтян. Незадолго до этого вооруженные силы Йемена, подконтрольные группировке хуситов, сообщили, что намерены атаковать любые израильские суда в Красном море. Источники Al Hadath сообщили, что захваченное судно Galaxy Leader принадлежит израильскому бизнесмену Рами Унгеру. Армия обороны Израиля заявила, что корабль не принадлежит израильским гражданам, а на борту нет израильтян. Военные назвали инцидент «серьезным событием мирового уровня».

Певец Егор Крид подал иск о защите чести и достоинства к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной в Замоскворецкий суд Москвы. Претензии певца адресованы как к Екатерине Мизулиной, так и к ассоциации, которую она возглавляет. В апреле аккаунты Егора Крида и других российских блогеров на стриминговой платформе Twitch были заблокированы после обращения в Лиги безопасного интернета в Роскомнадзор. Екатерина Мизулина утверждала, что поводом стала реклама онлайн-казино. Егора Крида она назвала главным мошенником страны.

Экономист Сергей Алексашенко (внесен в реестр иностранных агентов) объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД РФ. По какой именно статье он разыскивается, не уточняется. В 1993–1995 годах он работал замминистра финансов России. С декабря 1995-го по сентябрь 1998-го был первым зампредом Центробанка. В июне 2023 года Минюст внес экономиста в реестр иноагентов. В 2017 году источники ряда СМИ сообщали о возбуждении уголовного дела за попытку господина Алексашенко вывезти в США госнаграды. Сам экономист отрицал задержание в аэропорту и отмечал, что на тот момент не находился в России. О развитии дела не сообщалось.

Издания Financial Times (FT) и Bloomberg сообщили, что инвесторы OpenAI просят совет директоров рассмотреть вопрос о возвращении на должность уволенного гендиректора компании Сэма Альтмана. О его увольнении стало известно 18 ноября. Решение принял совет директоров OpenAI. Причина — господин Альтман «не был откровенен» при взаимодействии с советом.

Министерство обороны Франции сообщило об успешном испытательном запуске модернизированной стратегической баллистической ракеты М51, которая может нести ядерный боезаряд. Ракета приземлилась в северной части Атлантического океана в сотнях километров от побережья. M51 — твердотопливная баллистическая ракета, размещаемая на подводных лодках.

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