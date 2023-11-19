Путин примет участие в онлайн-саммите G20 22 ноября

Президент России Владимир Путин планирует принять участие в виртуальном саммите G20, который будет организован Индией и пройдет 22 ноября, сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Российский президент и лидеры западных стран впервые за долгое время могут стать участниками одного и того же мероприятия. На следующий неделе состоится виртуальный саммит "Большой двадцатки". И Владимир Путин, как ожидается, примет в нем участие»,— сообщил в своем Telegram-канале автор и ведущий программы Павел Зарубин. Тема возможного выступления Владимира Путина на онлайн-саммите G20 пока не раскрывается.

В ходе очного саммита G20 в Нью-Дели, который прошел 9–10 сентября, премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил провести в ноябре встречу лидеров группы в виртуальном формате. Он отметил, что на ней могут быть рассмотрены выдвинутые лидерами на саммите в сентябре предложения — чтобы ускорить их реализацию. От России на саммите в Нью-Дели присутствовал глава МИДа Сергей Лавров. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков объяснял отсутствие российского президента на саммите тем, что у главы государства «нет потребности» общаться с лидерами и представителями других стран, входящих в G20.

Виртуальный саммит G20 состоится 22 ноября. Председательствующая в «двадцатке» Индия заранее направила приглашение всем лидерам стран объединения принять участие в мероприятии.

Александр Кислов