Больше 100 врачей в письме к Путину попросили освободить художницу Скочиленко

Врачи в открытом письме к президенту Владимиру Путину попросили освободить из колонии петербургскую художницу Сашу Скочиленко, поскольку у нее есть проблемы со здоровьем. 16 ноября суд приговорил девушку к семи годам колонии по делу о фейках о ВС РФ. На данный момент письмо подписали 175 медиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саша Скочиленко в зале суда

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Саша Скочиленко в зале суда

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Врачей беспокоит состояние здоровья Саши Скочиленко. «У нее диагностирован ряд тяжелых хронических заболеваний, требующих надлежащего медицинского наблюдения и специального режима питания. Нахождение в колонии может привести к значимому ухудшения состояния здоровья Саши»,— говорится в открытом письме.

Защита Саши Скочиленко предоставляла в суде документы о наличии у девушки порока сердца, биполярного расстройства и целиакии (непереносимость глютена, которая требует специальной диеты).

По мнению врачей, приговор художнице кажется «особенно несправедливым» на фоне новостей об условно-досрочном освобождении заключенных, совершивших тяжкие преступления, например, изнасилования и убийства.

Василеостровский суд признал Сашу Скочиленко виновной по статье по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Суд также запретил ей три года заниматься администрированием сайтов.

Основанием для дела стала акция, проведенная в марте 2022 года. Саша Скочиленко заменила пять ценников в магазине на листовки с информацией о проведении боевых действий на территории Украины. Художница находилась в СИЗО с апреля 2022 года. На оглашении ее приговора в суде был режиссер Александр Сокуров.

Подробнее — в материале «Ценники оценили в семь лет».

Анастасия Ларина