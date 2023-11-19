Инвесторы OpenAI призвали вернуть уволенного гендиректора компании Сэма Альтмана

Издания Financial Times (FT) и Bloomberg сообщили, что инвесторы OpenAI просят совет директоров рассмотреть вопрос о возвращении на должность уволенного гендиректора компании Сэма Альтмана.

«Совет директоров компании получил сотни обращений от инвесторов. Кроме того, ведущий инвестор компании, глава Microsoft Сатья Наделла выразил возмущение по поводу этого решения. Оно вызвало протесты и среди ученых, отвечающих за разработку ChatGPT»,— отмечают собеседники FT, знакомые с ситуацией. По данным источников Bloomberg, возвращение господина Альтмана на должность гендиректора будет возможно лишь в случае «масштабных кадровых и организационных изменений в компании, в результате которых ряд топ-менеджеров лишится своих должностей».

Как утверждает The Verge, OpenAI уже проводит переговоры о возвращении господина Альтмана на пост CEO. Официального подтверждения этой информации нет.

Об увольнении Сэма Альтмана стало известно 18 ноября, решение об отстранении его от занимаемой должности принял совет директоров OpenAI. В качестве повода для отставки названо то, что глава компании «не был откровенен» при взаимодействии с советом. Исполнять обязанности гендиректора временно будет директор по технологиям компании Мира Мурати, однако совет директоров OpenAI уже начал поиск кандидатов на должность гендиректора на постоянной основе.

Сэм Альтман был одним из основателей OpenAI. Он возглавлял компанию с 2020 года. Ранее был главой бизнес-инкубатора Y Combinator.

Компания OpenAI была создана в 2015 году. Занимается изучением искусственного интеллекта. Наиболее известна созданием нескольких поколений языковой модели GPT, на которых основан чат-бот ChatGPT.

Александр Кислов