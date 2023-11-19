В Новосибирске встреча родственников мобилизованных с властями прошла в закрытом режиме

В Новосибирске состоялась встреча родственников мобилизованных. Она прошла в закрытом формате — участников, которые заранее зарегистрировались на мероприятие в ДК им. Октябрьской революции, пропускали в зал при предъявлении документов, подтверждающих, что они являются родственниками мобилизованных. СМИ на встречу не пропустили. Исключение было сделано для областного телеканала ОТС и журналистов «Вестей». В Telegram-канале организаторов после начала мероприятия появилось сообщение, что «в целях безопасности в 12:30 двери будут закрыты».

«Прошла встреча с родными и близкими мобилизованных участников СВО представителей региональной власти, мэрии города Новосибирска, Министерства обороны, военной прокуратуры, фонда “Защитники Отечества”, а также общественной организации “Комитет семей воинов Отечества”. Обсуждались вопросы условий прохождения службы, оказания поддержки семьям участников СВО, медицинского сопровождения»,— сообщил заместитель председателя правительства Новосибирской области — министр региональной политики Андрей Клюзов.

По его словам, «разговор получился очень откровенным и содержательным». «Собравшиеся поддержали идею продолжить регулярное взаимодействие для совместной выработки предложений по защите прав мобилизованных, решению проблем, возникающих у участников СВО и их родных»,— сказал он.

Присутствовавший на встрече с родственниками мобилизованных глава областного минздрава Константин Хальзов от комментариев отказался.

«Основное требование — это предоставить таким ребятам, как мой жених, возможность остаться дома и ухаживать за родителями. У него мама — инвалид первой группы, ухаживать некому. Его мобилизовали в октябре прошлого года, и до сих пор он там»,— сообщила «Ъ-Сибирь» одна из участниц встречи.

На прошлой неделе стало известно об отказе организаторам митинга против бессрочной мобилизации в Красноярске. Он планировался на 19 ноября. Запрет введен из-за действующих в регионе коронавирусных ограничений, заявили «Ъ-Сибирь» в мэрии города. В связи с этим проведение массовых мероприятий приостановлено до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Александр Киселев, Новосибирск