Группировка хуситов захватила корабль в Красном море с 22 людьми на борту

Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) захватило грузовое судно Galaxy Leader в Красном море, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники. На борту судна — 22 человека, среди них нет израильтян. Незадолго до этого вооруженные силы Йемена, подконтрольные группировке хуситов, сообщили, что намерены атаковать любые израильские суда в Красном море.

Источники Al Hadath сообщили, что захваченное судно Galaxy Leader принадлежит израильскому бизнесмену Рами Унгеру. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что корабль не принадлежит израильским гражданам, а на борту нет израильтян. Военные назвали инцидент «серьезным событием мирового уровня».

По данным Marine Traffic, судно направлялось из Турции в Индию под флагом Багамских островов. The Times of Israel сообщил, что Galaxy Leader зарегистрирован на британскую компанию, которая частично принадлежит израильскому бизнесмену Рами Унгеру. На момент захвата судно было сдано в аренду японской компании, отмечает издание.

Военные Йемена в заявлении, которое передавал телеканал Al Masirah, призвали все страны мира отозвать граждан, работающих в составе экипажей израильских судов, а также дать указание своим кораблям «держаться подальше» от потенциальных целей хуситов. Военные объяснили эту меру «отвратительной израильско-американской агрессией в секторе Газа».

Хуситы — группировка мусульман-шиитов, исповедующих зейдитский мазхаб, одну из правых школ в исламе. В 2015 году они объявили о захвате столицы Йемена Саны и создании Революционного совета. Считается, что хуситы пользуются военной и финансовой поддержкой Ирана.

Лусине Баласян