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Коммерсантъ FM
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Российские и финские пограничники начали переговоры о ситуации с беженцами

На КПП «Вартиус» российские и финские пограничники начали переговоры о ситуации с беженцами. Часть из тех, кто пересек границу, не подавали прошение о предоставлении убежища, пишет «Фонтанка».

Издание уточняет, что проезд через КПП закрыт. Как сообщает «Daily Карелия», мигрантов задерживают и депортируют.

Ранее пограничная служба Финляндии (RAJA) сообщила, что в ноябре через границу с Россией прибыли и подали прошения об убежище более 400 человек. В сентябре и октябре с подобным прошением со стороны России прибыли 13 и 32 человека соответственно. В сообщении службы сказано, что незаконному въезду мигрантов в страну способствовали «власти иностранного государства».

Финляндия временно закрыла КПП «Вартиус» 18 ноября после прибытия 67 мигрантов за один день. Большинство из них — выходцы из стран Ближнего Востока и Африки. Сегодня, 19 ноября, к границе прибыли финские военные, они начали возводить дополнительные защитные ограждения.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Пограничное состояние».

Петр Бузлаев

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