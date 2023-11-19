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Коммерсантъ FM
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МК: Крид подал иск к Мизулиной о защите чести и достоинства

Певец Егор Крид подал иск о защите чести и достоинства к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной в Замоскворецкий суд Москвы. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

Как отмечает МК, претензии Егора Крида адресованы как к Екатерине Мизулиной, так и к ассоциации, которую она возглавляет. Дело не принято к производству, материальные претензии не уточняются.

В апреле аккаунты Егора Крида и других российских блогеров на стриминговой платформе Twitch были заблокированы после обращения в РКН Лиги безопасного интернета. Екатерина Мизулина утверждала, что поводом стала реклама онлайн-казино. При этом Егора Крида она назвала главным мошенником страны.

Лусине Баласян

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