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Коммерсантъ FM
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Бывший замминистра финансов Сергей Алексашенко объявлен в розыск

Экономист Сергей Алексашенко (внесен в реестр иностранных агентов) объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД РФ. По какой именно статье он разыскивается, не уточняется.

Сергей Алексашенко (внесен в реестр иностранных агентов)

Сергей Алексашенко (внесен в реестр иностранных агентов)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сергей Алексашенко (внесен в реестр иностранных агентов)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Алексашенко в 1993–1995 годах работал замминистра финансов России. С декабря 1995-го по сентябрь 1998-го был первым зампредом Центробанка. В июне 2023 года Минюст внес экономиста в реестр иноагентов, обвинив его в распространении материалов иноагентов, недостоверной информации о решениях властей и участии «в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ».

В 2017 году источники ряда СМИ сообщали о возбуждении уголовного дела за попытку господина Алексашенко вывезти в США госнаграды. Сам экономист отрицал задержание в аэропорту и отмечал, что на тот момент не находился в России. О развитии дела не сообщалось.

Леонид Уварчев

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