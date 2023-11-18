Бывший замминистра финансов Сергей Алексашенко объявлен в розыск

Экономист Сергей Алексашенко (внесен в реестр иностранных агентов) объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД РФ. По какой именно статье он разыскивается, не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Алексашенко (внесен в реестр иностранных агентов)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Алексашенко (внесен в реестр иностранных агентов)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Алексашенко в 1993–1995 годах работал замминистра финансов России. С декабря 1995-го по сентябрь 1998-го был первым зампредом Центробанка. В июне 2023 года Минюст внес экономиста в реестр иноагентов, обвинив его в распространении материалов иноагентов, недостоверной информации о решениях властей и участии «в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ».

В 2017 году источники ряда СМИ сообщали о возбуждении уголовного дела за попытку господина Алексашенко вывезти в США госнаграды. Сам экономист отрицал задержание в аэропорту и отмечал, что на тот момент не находился в России. О развитии дела не сообщалось.

Леонид Уварчев