«РИА Новости»: киллер Саша Солдат вышел на свободу

Сегодня, 18 ноября из колонии строгого режима в Монино Тверской области был освобожден киллер Александр Пустовалов, более известный под псевдонимом Саша Солдат. Об этом сообщило «РИА Новости», решение об освобождении принял Нелидовский межрайонный суд. Первыми об освобождении киллера еще накануне сообщили «Вести. Дежурная часть».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Пустовалов (Саша Солдат)

Александр Пустовалов (Саша Солдат)



Александр Пустовалов прошел срочную службу в составе морской пехоты, после чего хотел устроиться в ОМОН, однако вместо этого попал в Ореховскую преступную группировку (ОПГ). По данным правоохранителей, в составе ОПГ убил более 30 человек. Он был задержан в 1999 году и осужден на 24 года за 22 доказанных убийства. Александр Пустовалов отбывал наказание сначала во Владимирском централе, а после был направлен в ИК-9 Монино Тверской области. Об условно-досрочном освобождении осужденный просил дважды, однако оба раза ему было отказано. В колонии у него было диагностировано тяжелое заболевание.

Бывший киллер останется под присмотром силовиков еще на три года после освобождения. Ему необходимо раз в месяц отмечаться в полиции, запрещено покидать Москву, в которой он живет, а также выходить из дома в ночное время.

Подробнее о киллере — в материале «Ъ» «Солдат остался на строгом режиме».

Александра Горошилова