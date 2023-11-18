Игорь Стрелков поручил сформировать штаб по его выдвижению в президенты России

Бывший министр обороны ДНР и экс-офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин), арестованный по делу об экстремизме, в письме из СИЗО призвал своих сторонников сформировать штаб для его поддержки как кандидата на президентских выборах весной 2024 года, в которых он намерен участвовать в качестве самовыдвиженца. Письмо зачитал сопредседатель «Русского движения за Стрелкова» Олег Нельзин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Стрелков (Гиркин)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Игорь Стрелков (Гиркин)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Обращаюсь с предложением начать работу по выдвижению меня в качестве кандидата в президенты согласно действующему законодательству РФ, формированию инициативной группы по поддержке выдвижения кандидата в президенты и сбора подписей для участия в выборах в качестве самовыдвиженца в порядке, установленном действующим законодательством РФ»,— говорится в письме, которое зачитал Олег Нельзин на заседании «Русского движения за Стрелкова» (его выступление приводит Telegram-канал Sota).

«Это наш шанс объединиться перед лицом внешней и внутренней угрозы»,— указывает Игорь Стрелков в письме. Он также призвал поддержать его «все русские патриотические силы, общественные и политические организации», а также сослуживцев и сторонников, в том числе соратников по общественному движению «Новороссия», «Комитету 25 января», «Клубу рассерженных патриотов».

Выборы президента должны пройти 17 марта 2024 года. Официально Совет федерации определит дату выборов в декабре. Статус обвиняемого по уголовному делу не мешает выдвижению в президенты. Однако если Игорю Стрелкову вынесут приговор до выборов, он не сможет участвовать в предвыборной кампании.

Действующий российский президент Владимир Путин пока не объявлял об участии в грядущих выборах. В президенты будет выдвигаться муниципальный депутат подмосковного Долгопрудного, бывший депутат Госдумы от «Союза правых сил» Борис Надеждин — его кандидатуру одобрил политсовет партии «Гражданская инициатива».

Накануне, 17 ноября, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов заявил, что Игорь Стрелков примет участие в праймериз для выдвижения единого кандидата на выборах президента «от левых и патриотических сил».

С июля Игорь Стрелков находится под арестом по обвинению в экстремизме. По словам самого Игоря Стрелкова, поводом для возбуждения дела стали два поста в Telegram о событиях в Крыму и проблемах с денежным довольствием военных. Он не признал вину. Следствие засекретило дело. По словам адвоката, предварительное следствие по делу было завершено 15 ноября. Суд продлил арест Игоря Стрелкова до 18 декабря.

Подробнее о деле Игоря Стрелкова — в материале «Гаагский приговор не помог Игорю Стрелкову».

Анастасия Ларина