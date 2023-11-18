Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Игорь Стрелков поручил сформировать штаб по его выдвижению в президенты России

Бывший министр обороны ДНР и экс-офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин), арестованный по делу об экстремизме, в письме из СИЗО призвал своих сторонников сформировать штаб для его поддержки как кандидата на президентских выборах весной 2024 года, в которых он намерен участвовать в качестве самовыдвиженца. Письмо зачитал сопредседатель «Русского движения за Стрелкова» Олег Нельзин.

Игорь Стрелков (Гиркин)

Игорь Стрелков (Гиркин)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Игорь Стрелков (Гиркин)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Обращаюсь с предложением начать работу по выдвижению меня в качестве кандидата в президенты согласно действующему законодательству РФ, формированию инициативной группы по поддержке выдвижения кандидата в президенты и сбора подписей для участия в выборах в качестве самовыдвиженца в порядке, установленном действующим законодательством РФ»,— говорится в письме, которое зачитал Олег Нельзин на заседании «Русского движения за Стрелкова» (его выступление приводит Telegram-канал Sota).

«Это наш шанс объединиться перед лицом внешней и внутренней угрозы»,— указывает Игорь Стрелков в письме. Он также призвал поддержать его «все русские патриотические силы, общественные и политические организации», а также сослуживцев и сторонников, в том числе соратников по общественному движению «Новороссия», «Комитету 25 января», «Клубу рассерженных патриотов».

Выборы президента должны пройти 17 марта 2024 года. Официально Совет федерации определит дату выборов в декабре. Статус обвиняемого по уголовному делу не мешает выдвижению в президенты. Однако если Игорю Стрелкову вынесут приговор до выборов, он не сможет участвовать в предвыборной кампании.

Действующий российский президент Владимир Путин пока не объявлял об участии в грядущих выборах. В президенты будет выдвигаться муниципальный депутат подмосковного Долгопрудного, бывший депутат Госдумы от «Союза правых сил» Борис Надеждин — его кандидатуру одобрил политсовет партии «Гражданская инициатива».

Накануне, 17 ноября, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов заявил, что Игорь Стрелков примет участие в праймериз для выдвижения единого кандидата на выборах президента «от левых и патриотических сил».

С июля Игорь Стрелков находится под арестом по обвинению в экстремизме. По словам самого Игоря Стрелкова, поводом для возбуждения дела стали два поста в Telegram о событиях в Крыму и проблемах с денежным довольствием военных. Он не признал вину. Следствие засекретило дело. По словам адвоката, предварительное следствие по делу было завершено 15 ноября. Суд продлил арест Игоря Стрелкова до 18 декабря.

Подробнее о деле Игоря Стрелкова — в материале «Гаагский приговор не помог Игорю Стрелкову».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...