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Коммерсантъ FM
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В Новокузнецке женщину придавило сорванной с ТЦ вывеской

В шести регионах Сибири нарушено электроснабжение из-за урагана

В Новокузнецке женщину придавило вывеской, которую сорвало со здания торгового центра «Сити Молл» во время урагана, сообщило Ngs42.ru. В пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса изданию рассказали, что пострадавшая госпитализирована в состоянии средней тяжести.

По словам очевидцев, прохожие вытащили женщину из-под вывески в бессознательном состоянии, а затем вызвали скорую помощь. Позднее в Центре медицины катастроф Кузбасса уточнили, что пострадавшей 59 лет. По данным Ngs42.ru, прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту случившегося.

Telegram-канал «Инцидент Кузбасс» также сообщил, что из-за урагана в Новокузнецке на проезжающий автомобиль упало дерево. Канал со ссылкой на очевидцев сообщает, что в результате погибли два человека.

Сегодня, 19 ноября, в нескольких регионах Сибири наблюдается ураганный ветер. В пресс-службе ПАО «Россети Сибирь» «Интерфаксу» сообщили, что в сибирских регионах нарушено электроснабжение. По словам представителя компании, особенно сильно пострадали Алтайский край, Республика Алтай, Кузбасс, Хакасия, Красноярский край и Омская область. Также представитель компании отметил, что речь идет о десятках тысяч отключенных абонентов. В Алтайском крае в связи с ураганным ветром введены транспортные ограничения.

Полина Мотызлевская

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