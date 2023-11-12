Что происходит после ввода войск России на Украину. День 627-й

Над Белгородской областью ночью был сбит БПЛА. Аэропорты Внуково и Домодедово вводили временные ограничения на пол. В Донецке в результате обстрелов погиб один человек. В Минцифры разъяснили, какие VPN собираются блокировать. Спикер Палаты представителей США предложил финансирование правительства без помощи Израилю и Украине. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:45. Министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Рустем Умеров обсудили по телефоны планы на следующую встречу контактной группы по Украине, сообщил Пентагон.

11:23. Cоветник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк спокойно относится к тому, что у Украины и стран Евросоюза будут возникать новые экономические конфликты.

11:05. Полковник ВСУ Роман Червинский в 2020 году заманил ЧВК «Вагнер» в Белоруссию для захвата и последующей передачи Украине, пишут The Washington Post и Der Spiegel.

10:57. В России будут блокировать только сервисы VPN, определенные экспертной комиссией как угроза безопасности функционирования интернета, цитирует ответ Минцифры на обращение депутатов («Новые люди») «РИА Новости».

10:52. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предложил не включать помощь Украине и Израилю в проект о временном финансировании правительства.

10:42. В Донецке из-за обстрела погибла женщина, сообщил мэр в Telegram-канале. По данным Алексея Кулемзина, за ночь город обстреливался трижды.

10:35. Ночью над Белгородской областью средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа, отчиталось Минобороны.

10:32. Московские аэропорты Внуково и Домодедово вводили ограничения на прием и вылет самолетов.