Городская администрация хотела привлечь 14-летнюю девочку по статьям о вандализме и порче имущества из-за рисунков с персонажами «Смешариков» на покрытии детской площадки. Власти назвали их «порчей муниципального имущества, независимо от художественной ценности» и указывали, что краска, которой нанесены изображения, не смывается даже растворителем.