Пожаловавшаяся на рисунок со «Смешариками» тульская чиновница ушла в отставку
Собрание депутатов города Болохово в Тульской области приняло отставку главы администрации Марины Чуйкиной. Чиновница покинула пост по собственному желанию, указано в постановлении. В августе губернатор раскритиковал госпожу Чуйкину за жалобу в полицию на ребенка, который нарисовал персонажей «Смешариков» на детской площадке.
Региональные СМИ обратили внимание на отставку госпожи Чуйкиной только сегодня, хотя должность она покинула еще в начале октября. Место руководителя городской администрации сейчас никто не занимает. Страница Марины Чуйкиной «ВКонтакте» удалена.
Городская администрация хотела привлечь 14-летнюю девочку по статьям о вандализме и порче имущества из-за рисунков с персонажами «Смешариков» на покрытии детской площадки. Власти назвали их «порчей муниципального имущества, независимо от художественной ценности» и указывали, что краска, которой нанесены изображения, не смывается даже растворителем.
Марина Чуйкина объясняла, что заявление подали только для того, чтобы заставить устранить «нарушение». За ребенка вступились губернатор Дмитрий Миляев и уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Глава региона призывал «отстать от ребенка» и пообещал «направить усердие» администрации Болохово в нужное русло. В сентябре девочка рассказала, что администрация города извинилась перед ней, а «конфликт исчерпан».