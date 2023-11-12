Женщина погибла в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ

Женщина погибла из-за обстрелов Донецка силами ВСУ. За ночь Донецк обстреливали трижды, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела Петровского района по пл. Победы погибла женщина 1990 года рождения»,– сообщил господин Кулемзин. Он также отметил, что за за прошедшую ночь силы ВСУ обстреляли город трижды. В направлении Куйбышевского и Петровского районов было выпущено десять снарядов калибром 155 мм.

Накануне город подвергся девяти обстрелам со стороны Украины. Тогда погибли два человека, один получил ранения.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова