Полковник Вооруженных сил Украины Роман Червинский в 2020 году курировал операцию по «заманиванию» бойцов частной военной компании «Вагнер» в Белоруссию, сообщили газеты The Washington Post и Der Spiegel. Утверждается, что целью был захват членов ЧВК для их последующей передачи Украине, где им бы предъявили обвинения.

В июле 2020 года, за две недели до президентских выборов в Белоруссии, Минск объявил о задержании 33 россиян, якобы причастных к ЧВК «Вагнер». Сначала белорусские власти обвиняли их в попытке подрыва ситуации в стране, но позже 32-х россиян вернули на родину, а еще одного, с двойным гражданством, оставили. По информации CNN, это была операция украинских спецслужб, которую финансировали США. ФСБ называла информацию телеканала «абсолютно достоверной». Бывший президент Украины Петр Порошенко объявлял, что он был организатором операции, которая, по его словам, готовилась с 2018 года.

Газеты опубликовали расследование об участии Романа Червинского в различных операциях Украины против России. Так, утверждается, что именно он был координатором подрыва «Северных потоков» в сентябре 2022 года, хотя сам полковник это отрицает. Сам господин Червинский заявил, что «планировал и осуществлял» операции по убийству «лидеров пророссийских сепаратистов» и по «похищению свидетеля» крушения самолета рейса MH17 в Донбассе. О ком именно идет речь, не уточняется.

Роман Червинский находится под арестом на Украине с апреля 2023 года. Служба безопасности Украины обвинила его в участии в спецоперации, в рамках которой он с группой украинских военных пытался угнать российский военный самолет, завербовав российского пилота. В результате, как утверждалось, российская армия получила информацию о размещении личного состава воздушных сил ВСУ, после чего был обстрелян аэродром Канатово в Кировоградской области.

Подробнее о задержании бойцов ЧВК «Вагнер» в 2020 году — в материале «Ъ» «Операция иностранной разводки».

Леонид Уварчев