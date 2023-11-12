Таможенное управление РФ: Финляндия ограничила въезд из России на велосипедах

Пограничная служба Финляндии ограничила въезд в страну с территории России на велосипедах, сообщила ТАСС пресс-служба Северо-Западного таможенного управления РФ. Официальных документов о соответствующем запрете в российское таможенное управление не поступало, добавили в ведомстве.

Источник на одном из пропускных пунктов на границе Финляндии и Ленинградской области подтвердил агентству, что за 11 и 12 ноября финские пограничники не пустили несколько человек на велосипедах. «Пустили одного человека с двойным гражданством, при этом второго, также с двойным гражданством,— нет. По какому принципу идет отбор, непонятно»,— рассказал собеседник ТАСС.

Пограничное управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило ТАСС, что Финляндия в одностороннем порядке пытается насадить запрет на въезд на велосипедах из России. Каким образом и в отношении кого именно запрет будет применяться, на данный момент ясности нет, добавили в ведомстве.

11 ноября «Фонтанка» со ссылкой на финских пограничников сообщила, что запрет на пропуск велосипедистов из России действует с 9 ноября. При этом на сайте погранслужбы Финляндии такая информация не была опубликована. Как сообщило издание со ссылкой на очевидцев, велосипедистов разворачивают на КПП «Иматра», «Нуйамаа» и «Ваалимаа».

Финляндия запретила россиянам въезжать в страну по шенгенской визе с целью туризма 30 сентября. До этого власти ограничили въезд на территорию страны на автомобилях с российскими номерами.

Эрдни Кагалтынов