Дорогой автомобиль, честный ответ и другие прегрешения
Самые нелепые причины отставок и увольнений топ-менеджеров
При всей своей скандальности, наделавшая так много шума отставка гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга — дело вполне житейское. Внебрачные связи или романтические отношения с коллегами — одна из основных причин, по которым топ-менеджер может потерять свой пост. “Ъ” рассказывает о других, граничащих с нелепостью, причинах отставки руководителей крупных мировых компаний.
Слишком дорогой автомобиль
Тони Блевинс был не просто старожилом Apple. В 2000 году Тик Кук, который тогда отвечал в компании за операционную деятельность, переманил его из IBM на должность вице-президента по закупкам. Однако десятилетия работы перечеркнули несколько секунд видео, ставшего вирусным в TikTok.
В сентябре 2022 года, когда Кук выходил из своего роскошного серебристого Mercedes-Benz SLR McLaren (стоимость примерно полмиллиона долларов), к нему подошел какой-то человек и спросил, кем же это он работает, что ездит на таком роскошном автомобиле.
«Я гоняю на тачках, играю в гольф и лапаю сисястых женщин. А вот по выходным и большим праздникам я отдыхаю»,— заявил Тим Кук.
К несчастью для топ-менеджера Apple, его собеседником был известный блогер Дэниел Мак, который, собственно, сделал себе имя на том, что спрашивал о жизни владельцев дорогих автомобилей. Видео, которое господин Мак выложил в своем канале в TikTok, стало вирусным и получило более 1,3 млн просмотров. Через несколько дней господин Блевинс публично извинился за дурацкую шутку, а компания объявила о его отставке.
Слишком честный ответ
Фамилия владельца и гендиректора британской ювелирной сети Ratner Group Джеральда Ратнера вошла в словарь английского языка. «Поратнерничать» («do a Ratner») означает сделать или сказать что-то такое, что совершенно уничтожит твой бизнес. Сам господин Ратнер сделал это в 1991 году, когда его пригласили выступить с лекцией. Лекция, надо сказать, проходила в одном из самых роскошных залов Лондона — Королевском Альберт-холле, а потому, была, конечно, обречена на внимание прессы. В некоторый момент он решил пошутить. «Вот, люди меня спрашивают, как нам удается держать наши цены такими низкими? И я им отвечаю: "Потому что это полное дерьмо"». И уже в следующем предложении он сравнил серьги в своем магазине с дешевыми сэндвичами с креветками, добавив: «Правда, думаю, срок хранения у этих сэндвичей дольше, чем у сережек».
Шутка Ратнера привела к тому, что акции компании рухнули на 80%, продажи упали, долги превысили £1 млн. Перед компанией замаячила угроза банкротства.
Поскольку господин Ратнер был сыном основателя компании и ее крупнейшим акционером, уволить его оказалось не так уж просто. Тем не менее банки-кредиторы и другие акционеры поставили ультиматум: денег на реструктуризацию долгов и спасение компании никто не даст, пока у руля остается Джеральд Ратнер. В итоге господин Ратнер сначала ушел с поста генерального директора, а потом покинул и совет директоров. А через два года компания избавилась и от фамилии бывшего гендиректора в своем названии, превратившись в Signet Group. Она вполне успешно существует и сейчас.
Слишком длинное письмо
Клаус Кляйнфельд многие десятилетия был одним из самых известных топ-менеджеров Германии и США. С 2005 по 2007 год он, к примеру, возглавлял Siemens, а в 2007 году стал сначала операционным директором, а потом и генеральным директором американского промышленного гиганта Alcoa, а после его разделения возглавил выделенную из него компанию Arconic, поставлявшую, в частности, детали для Boeing и Airbus. Однако в новой компании он проработал недолго.
До отставки Кляйнфельда довело письмо, которое он в обход совета директоров отправил миллиардеру Полу Сингеру, основателю хедж-фонда Elliott Management. Сингер критиковал Кляйнфельда за плохие финансовые показатели компании и, как один из акционеров, требовал его ухода.
Письмо было достаточно длинным — две страницы, и написанным весьма вольно. Он обращался к господину Сингеру как старый приятель (которым никогда не был), напоминал ему о реальных (или придуманных, теперь этого и не узнаешь) случаях из жизни миллиардера. В частности, о том, как тот якобы носил головной убор индейского вождя из перьев и пел «Поющих под дождем», стоя в фонтане. Завершал письмо он предельно вежливым предложением встретиться за бокалом вина и обсудить все дела «без лишней публичности».
Адвокаты господина Сингера сочли письмо попыткой шантажа, содержащего намеки на имеющийся у автора некий компромат на бизнесмена. Миллиардер не стал отвечать на письмо, а пожаловался совету директоров Arconic. Господина Кляйнфельда уволили через день из-за «неверной оценки ситуации» при отправке того самого письма. Впрочем, как минимум одному человеку поведение господина Кляйнфельда, судя по всему, понравилось. В том же году наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман пригласил его на работу и вскоре сделал своим советником.
Слишком злой менеджер
В 2014 году гендиректор крупнейшего оператора питания на стадионах в США — Centerplate — лишился поста за поездку в лифте. Точнее, обстоятельства этой поездки.
Дес Хейг зашел в лифт элитного комплекса в Ванкувере вместе со своим другом. Друг держал на поводке маленького щенка добермана, которого господин Хейг злобно пнул пять раз, а потом поднял его вверх за поводок. В лифте работали видеокамеры.
Запись преступления быстро попала в соцсети, вызвав грандиозный скандал. Защитники животных и обычные пользователи объявили компании бойкот и потребовали от ведущих спортивных лиг разорвать с ней контракты. Не помогли ни извинения, ни обещание направить значительную сумму денег на защиту животных. Компания сдалась. В сентябре 2014 года компания объявила об отставке генерального директора.
А в 2015 году против господина Хейга были выдвинуты официальные обвинения в жестоком обращении к животным. Приговор был, правда, весьма мягким — штраф в $5 тыс. и трехлетний запрет на владение животными.