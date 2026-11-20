Фамилия владельца и гендиректора британской ювелирной сети Ratner Group Джеральда Ратнера вошла в словарь английского языка. «Поратнерничать» («do a Ratner») означает сделать или сказать что-то такое, что совершенно уничтожит твой бизнес. Сам господин Ратнер сделал это в 1991 году, когда его пригласили выступить с лекцией. Лекция, надо сказать, проходила в одном из самых роскошных залов Лондона — Королевском Альберт-холле, а потому, была, конечно, обречена на внимание прессы. В некоторый момент он решил пошутить. «Вот, люди меня спрашивают, как нам удается держать наши цены такими низкими? И я им отвечаю: "Потому что это полное дерьмо"». И уже в следующем предложении он сравнил серьги в своем магазине с дешевыми сэндвичами с креветками, добавив: «Правда, думаю, срок хранения у этих сэндвичей дольше, чем у сережек».