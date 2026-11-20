Кроме того, в реестр иноагентов включен ресурс «Красный темник», который принадлежит краснодарскому политику Александру Сафронову (КПРФ). Сам депутат записан в реестре как участник этого проекта, и теперь все материалы в интернете под своим именем он должен будет помечать специальной плашкой. Минюст считает, что канал распространял ложную информацию о действиях российских властей, а также об избирательной системе страны. «Красный темник» (иноагент) также призывал к участию в несанкционированных акциях и митингах, утверждает министерство.