Минюст обновил реестр иноагентов
Минюст признал иностранным агентом журналиста Сергея Панова, расследователя издания The Insider (объявлено иноагентом и нежелательной организацией). Он проживает за пределами России. Причиной для включения в список стало его участие в создании и распространении материалов иностранных агентов, а также критика специальной военной операции на Украине, утверждает министерство.
Кроме того, в реестр иноагентов включен ресурс «Красный темник», который принадлежит краснодарскому политику Александру Сафронову (КПРФ). Сам депутат записан в реестре как участник этого проекта, и теперь все материалы в интернете под своим именем он должен будет помечать специальной плашкой. Минюст считает, что канал распространял ложную информацию о действиях российских властей, а также об избирательной системе страны. «Красный темник» (иноагент) также призывал к участию в несанкционированных акциях и митингах, утверждает министерство.
В список иностранных агентов также внесены:
проект «Перезагрузка 2026»;
новостной канал «Бюро»;
блогер «Иоганн Себастьян» (настоящее имя Сергей Матвеев);
журналист Максим Максименко;
философ Марина Быкова;
журналистка Елена Барышева;
Все лица и организации, утверждает Минюст, распространяли материалы иноагентов или взаимодействовали с нежелательными организациями.