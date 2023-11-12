Средства ПВО сбили второй за день беспилотник над Белгородской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) около 12:00 мск уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, БПЛА был сбит над селом Ближнее. Пострадавших и разрушений нет.

Село Ближнее расположено в 30 км от границы с Харьковской областью Украины и в 5 км к западу от Белгорода.

Сегодня утром Минобороны также сообщало об уничтожении украинского БПЛА над территорией области. Согласно сообщению ведомства, беспилотник был уничтожен ночью, точное время не называется. Накануне Вячеслав Гладков сообщал об обстреле со стороны ВСУ в городе Валуйки. Тогда в городе был поврежден частный дом, никто не пострадал. Также повреждения получила линия электропередачи.

О том, что происходит после ввода войск России на территорию Украины,— в онлайн-трансляции «Ъ».