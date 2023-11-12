В Подмосковье возбуждено дело о подготовке диверсии

Управление ФСБ по Москве и области возбудило уголовное дело в отношении двух молодых людей о подготовке диверсии (ст. 30, 281 УК РФ). 19-летний житель Дмитрова и 18-летний житель Лобни были задержаны сотрудниками центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Московской области и столичного УФСБ 10 ноября. Основанием послужила информация, полученная силовиками в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

По данным следствия, двумя днями ранее один из задержанных, действуя по указанию спецслужб Украины, «в целях подрыва обороноспособности РФ» незаконно проник на территорию воинской части, где провел своего рода разведку для приготовления к последующей диверсии. В планы злоумышленников, по данным силовиков, входил поджог автотехники на стоянке части. Для реализации плана подозреваемые приобрели горючую жидкость и другие необходимые средства.

Александр Орлов