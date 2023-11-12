Минцифры: в России заблокируют только VPN, представляющие реальную угрозу

В России будут блокировать конкретные сервисы VPN, которые представляют угрозу безопасности функционирования интернета. Соответствующие разъяснения подготовили в Минцифре, передают «РИА Новости».

«На основании решения экспертной комиссии может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза»,— сообщается в документе Минцифры.

Ведомство также уточняет, что обход ограничений информации, доступ к которой был ограничен согласно закону, представляет угрозу безопасности функционирования интернета.

Ранее первый зампред комитета Государственной думы по информполитике Антон Ткачев направил обращение в правительство, в котором указал на позицию, «при которой мы констатируем, что будут блокироваться сервисы VPN, которые не исполняют российское законодательство, а затем, по сути, блокируем все».

Господин Ткачев отметил, что блокировка VPN-сервисов поддерживает санкционное давление на россиян, поскольку VPN могут потребоваться для корректной работы бытовой техники, в том числе китайского производства. Создание отечественных сервисов, по мнению автора обращения, не решит проблему, потому что владельцы ресурсов «закроют их от провайдеров».

Ранее Роскомнадзор (РКН) сообщил о планах самостоятельно блокировать сайты, содержащие информацию о методах обхода блокировок в России. В Минцифры сообщили, что компании, которые работают с VPN и столкнулись со сбоями в работе таких сервисов, должны обращаться в РКН для снятия блокировок.

Подробнее — в материале «Ъ.FM» «VPN пригрозили ограничением».

Александра Горошилова