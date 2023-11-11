Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Внуково и Домодедово вводили ограничения на прием и вылет самолетов

Московские аэропорты Внуково и Домодедово кратковременно ограничивали работу. Они не принимали и не отправляли самолеты меньше 20 минут, до 22:20.

Пресс-служба Внуково сообщила ТАСС, что ограничения вводились «по независящим от аэропорта причинам». В сообщении Домодедово говорится, что работа была приостановлена «в целях обеспечения дополнительных мер безопасности».

Во Внуково шесть рейсов было задержано, четыре отменено, в Домодедово — один рейс задержан, один отменен, следует из данных сервиса «Яндекс Расписания». В Шереметьево было задержано шесть рейсов, об ограничении его работы не сообщалось.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...