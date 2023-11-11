Внуково и Домодедово вводили ограничения на прием и вылет самолетов

Московские аэропорты Внуково и Домодедово кратковременно ограничивали работу. Они не принимали и не отправляли самолеты меньше 20 минут, до 22:20.

Пресс-служба Внуково сообщила ТАСС, что ограничения вводились «по независящим от аэропорта причинам». В сообщении Домодедово говорится, что работа была приостановлена «в целях обеспечения дополнительных мер безопасности».

Во Внуково шесть рейсов было задержано, четыре отменено, в Домодедово — один рейс задержан, один отменен, следует из данных сервиса «Яндекс Расписания». В Шереметьево было задержано шесть рейсов, об ограничении его работы не сообщалось.

Леонид Уварчев