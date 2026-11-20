Минпромторг предложил упростить правила маркировки «наборов радиоэлектроники» для ноутбуков и смартфонов, устранив правовую неопределенность маркировки наборов, содержащих такие устройства. Сейчас ноутбуки, смартфоны и телефонные аппараты вначале получают индивидуальные коды маркировки, однако при объединении таких товаров в набор для продажи необходимо дополнительно регистрировать код самого набора и связывать его с кодами устройств внутри. Проект поправок к постановлению правительства №1954 (регулирует правила маркировки электроники) предлагает закрепить правилами маркировки требование по обязательному нанесению кодов на ноутбуки и смартфоны. Документ размещен на портале правовых актов 18 ноября.