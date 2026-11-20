Минпромторг скорректировал правила маркировки электроники
Минпромторг предложил упростить правила маркировки «наборов радиоэлектроники» для ноутбуков и смартфонов, устранив правовую неопределенность маркировки наборов, содержащих такие устройства. Сейчас ноутбуки, смартфоны и телефонные аппараты вначале получают индивидуальные коды маркировки, однако при объединении таких товаров в набор для продажи необходимо дополнительно регистрировать код самого набора и связывать его с кодами устройств внутри. Проект поправок к постановлению правительства №1954 (регулирует правила маркировки электроники) предлагает закрепить правилами маркировки требование по обязательному нанесению кодов на ноутбуки и смартфоны. Документ размещен на портале правовых актов 18 ноября.
Кроме того, проект также уточняет перечень печатных плат, подпадающих под маркировку. В действующий перечень уже входят многослойные печатные схемы, схемы, состоящие только из токопроводящих элементов и контактов, и схемы с пассивными элементами. Теперь к ним предлагается добавить недостающие коды классификации.
В пояснительной записке Минпромторг называет действующий порядок «двойной маркировкой», создающей избыточные административные барьеры для участников рынка.
Из-под требований маркировки также планируется вывести импортные компоненты, которые лицензированные предприятия используют для строительства, ремонта и модернизации гражданских самолетов, а также для разработки и испытаний воздушных судов и авиадвигателей. Исключение будет действовать, только если такие компоненты не предназначены для дальнейшей продажи.
Проект также уточняет порядок учета радиоэлектроники при закрытых закупках, сведения о которых не размещаются в единой информсистеме. Помимо этого, из ряда пунктов предлагается исключить избыточный перечень символов, которые используются при формировании индивидуального серийного номера. В случае принятия постановление вступит в силу со дня официального опубликования.