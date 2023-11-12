МИД Венгрии: нужно прекратить огонь на Украине без каких-либо условий

Госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в венгерском МИДе Тамаш Менцер заявил и необходимости прекращения огня на территории Украины «без каких-либо условий». Его слова приводит местное издание Origo.

«Нужны мирные переговоры, а затем создание системы безопасности, гарантирующей безопасность Украины и приемлемой для России»,— сказал Тамаш Менцер в ходе выступления на XX съезде конгресса Fidelitas.

В августе 2023 года венгерский президент Каталин Новак сообщила, что поддерживает проведение переговоров по «формуле мира» украинского президента Владимира Зеленского. Российская сторона готова участвовать в переговорах только при признании ее суверенитета на территории Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Формула мира» Владимира Зеленского включает десять пунктов. В частности, речь идет о полном выводе российских войск, восстановлении территориальной целостности Украины в границах 1991 года, освобождении всех пленных, а также обеспечении ядерной, продовольственной и экологической безопасности.

О том, что происходит после ввода войск России на территорию Украины — в онлайн-трансляции «Ъ».