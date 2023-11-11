Что происходит после ввода войск России на Украину. День 626-й

Эмманюэль Макрон считает декабрь решающим для конфликта РФ и Украины. Два украинских беспилотника перехвачены над Московской и Смоленской областями, а также на Рязанской областью сбиты четыре БПЛА. Министр финансов США на переговорах в КНР предостерег китайские компании от оказания помощи российскому военно-промышленному комплексу. Международный валютный фонд и Украина достигли предварительной договоренности о транше на $900 млн. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:57. Еще один взрыв произошел в Киеве, сообщило украинское издание «Зеркало недели».

10:40. Завод, расположенный в подконтрольной Киеву части Херсонской области на правом берегу Днепра, получил повреждения после взрыва. Об этом сообщил глава назначенной украинскими властями администрации региона Александр Прокудин.

10:39. Воздушная тревога распространилась на соседние с Киевской области — Сумскую и Черниговскую. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения. В красной зоне также продолжают находиться Киев и Киевская область.

10:38. Бизнесмен Илон Маск: президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно согласиться на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

10:37. Венгрия обратилась в Европейскую комиссию с требованием принять меры против Болгарии в связи с введением налога на транзит российского газа. Будапешт считает это нарушением законов Евросоюза и отмечает, что налог был введен без консультаций с Венгрией.

10:36. В Киеве произошли взрывы на фоне объявленной в городе воздушной тревоги, сообщило украинское издание «Страна.uа». Мэр города Виталий Кличко подтвердил, что взрывы прогремели на левом берегу Киева. Он уточнил, что сработали силы ПВО. По предварительным данным, пострадавших нет.

10:34. Украина надеется получить более $30 млрд от Евросоюза, США и Международного валютного фонда (МВФ), а также стран-союзников, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, эта сумма поможет перекрыть дефицит госбюджета.

10:34. Над Стародубским муниципальным округом силами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотника, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

10:33. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что следующий месяц будет решающим в конфликте России и Украины. По его мнению, время для переговоров еще не пришло, но президент не исключил, что оно может наступить в будущем.

10:30. Два украинских беспилотника перехвачены над территориями Московской и Смоленской областей, сообщило Минобороны РФ. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

10:30. Министр финансов США Джанет Йеллен на переговорах в КНР предостерегла китайские компании от оказания помощи российскому военно-промышленному комплексу. Она пообещала, что в противном случае против этих фирм будут вводить санкции.

10:29. План Евросоюза по выделению на военную помощь Украине €20 млрд встретил сопротивление, в том числе Германии, и может не состояться в нынешнем виде, сообщили источники Reuters.

10:29. Международный валютный фонд и Украина достигли предварительной договоренности о транше на $900 млн. Решение должен принять Совет МВФ.