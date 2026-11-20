Писториус извинился за слова о «глупости» критики ударов ВСУ вглубь России
Министр обороны Германии Борис Писториус официально извинился за свои публичные комментарии, в которых назвал «довольно глупой» критику Пентагоном ударов ВСУ вглубь России. Об этом в интервью изданию Politico заявил сам министр.
Как рассказал господин Писториус, он позвонил заместителю военного министра США Элбриджу Колби с извинениями 18 ноября. В разговоре он признал, что ему «не следовало так поступать». «Но я также четко обозначил — и он видит это так же,— что у нас просто разные взгляды на ситуацию»,— сказал германский министр, добавив, что они «согласились не соглашаться» в этом вопросе.
Слова о «глупости» критики ударов ВСУ вглубь России были произнесены немецким министром 17 ноября на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в ответ на заявление господина Колби о том, что атаки, «призванные причинить боль российскому населению», неэффективны: вместо сдерживания России они только укрепляют готовность страны к эскалации.