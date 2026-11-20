Как рассказал господин Писториус, он позвонил заместителю военного министра США Элбриджу Колби с извинениями 18 ноября. В разговоре он признал, что ему «не следовало так поступать». «Но я также четко обозначил — и он видит это так же,— что у нас просто разные взгляды на ситуацию»,— сказал германский министр, добавив, что они «согласились не соглашаться» в этом вопросе.