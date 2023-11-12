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Коммерсантъ FM
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Подоляк ожидает новые экономические конфликты со странами ЕС

У Украины и стран Евросоюза будут возникать новые экономические конфликты, считает советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Он объяснил это на примере Польши, которая пытается защитить своего производителя.

«Я бы спокойно относился к тому, что такие моменты возникают. Они будут возникать у Украины не только с Польшей, а с любой страной, которая будет пытаться, несмотря на внутриевропейские правила, все равно защищать своего национального производителя, будет заниматься протекционизмом по отношению к той или иной сфере»,— сказал господин Подоляк в эфире телеканала «Рада» (цитата по «РИА Новости»).

Польша с рядом других стран ранее ввела ограничение на поставки украинского зерна. Решение объяснялось защитой местных фермеров. После этого стороны неоднократно обменивались угрозами на введение санкций. Польские перевозчики заблокировали подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключением для гуманитарной помощи и припасов для украинской армии.

О политической ситуации в Польше на фоне противоречий с Украиной — в материале «Ъ» «Дональд Туск расконсервировал Польшу».

Леонид Уварчев

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