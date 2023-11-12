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Коммерсантъ FM
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Власти Венгрии проведут опрос населения о поддержке членства Украины в ЕС

Правительство Венгрии планирует провести 13-ю национальную консультацию с гражданами страны. Основным вопросом этой консультации станет поддержка членства Украины в Евросоюзе. Об этом сообщил государственный секретарь правительства Тамаш Менцер, его слова приводит Alfahir.

«Сейчас в Украине идет война, поэтому, если страна будет принята в Европейский союз, война будет перенесена в сообщество и значительная часть ресурсов ЕС также пойдет в Украину»,— заявил госсекретарь.

В январе 2023 года правительство Венгрии заявило, что в результате национальных консультаций по санкциям Евросоюза 97% опрошенных венгров против санкций в отношении России. Опрошены были 1,4 млн человек. Всего в Венгрии более 8,2 млн избирателей.

Национальные консультации в Венгрии не являются аналогом референдумов. Венгры получают бюллетени по почте, заполняют их, а затем отправляют.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает против членства Украины в ЕС. В конце октября он заявил, что не видит смысла отправлять деньги венгерских налогоплательщиков на помощь Украине, поскольку стратегия ее поддержки ЕС провалилась.

Анастасия Ларина

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