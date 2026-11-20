Экстремальный туризм закончился конфискацией
Суд изъял в доход государства незаконно построенную базу отдыха в Ивановской области
Как стало известно «Ъ», суд в Ивановской области удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства двух земельных участков, принадлежащих антивоенному активисту и предпринимателю Илье Боеву. Суд установил, что землю, на которой построили базу отдыха и предлагали услуги экстремального туризма, незаконно приватизировали в начале нулевых. Владельца также обязали снести постройки, находящиеся на территории Плёсского музея-заповедника
Приволжский районный суд Ивановской области 18 ноября удовлетворил иск региональной прокуратуры к Илье Боеву и его компании ООО «ДСК Инвест Плёс». В пользу государства отошли два участка на территории Плёсского музея-заповедника со всеми находящимися на них зданиями. Последние судья обязала «ДСК Инвест Плёс» снести в течение полугода. Компания также должна освободить от недвижимости часть береговой полосы Горьковского водохранилища.
Претензии надзорного ведомства связаны с незаконным владением «ДСК Инвест Плёс» земельными участками на территории Плёсского музея-заповедника.
При СССР на одном из них располагалась база отдыха «Плёс», принадлежавшая Дорожно-строительному управлению №1 (после акционирования сменило название на ОАО ДСУ-1). В 2002 году ДСУ-1 продало базу отдыха ОАО «Ивановская домостроительная компания» (после реорганизации в 2008 году стало «ДСК-Инвест», а в 2024 году название изменили на «ДСК Инвест Плёс»). Одним из совладельцев компании был Евгений Боев — отец Ильи Боева. Стоимость договора составила 2,7 млн руб.
Для использования базы отдыха администрация Приволжского района в 2004 году сдала в аренду «Ивановской ДСК» прилегающий участок площадью 1 га на 49 лет. Также компания приобрела в аренду на три года участок неподалеку для использования причала.
Как установили прокуроры, площадь земельного участка более чем в 30 раз превышала площадь здания, а в договоре аренды не упоминались действовавшие запреты на строительство на территории заповедника. Это дало формальное основание для дальнейшей застройки земли. К тому же получение столь большого участка в аренду проводилось в нарушение конкурсных процедур.
В ноябре 2009 года районная администрация разрешила «ДСК-Инвест» построить на территории базы отдыха гостиничный корпус. Еще через 20 дней чиновники разрешили ввести гостиницу в эксплуатацию, что, по мнению прокуратуры, говорит о формальной легализации заранее построенного объекта. Еще через три месяца компания изменила в ЕГРН наименование гостиничного корпуса на жилой дом, а его нежилое назначение — на жилое. Это, как отмечается в иске, говорит об изначальном строительстве жилого дома в обход запрета на жилищное строительство в границах заповедника.
В 2014 году «ДСК-Инвест» выкупила земельный участок за 1,9 млн руб. Кроме того, на втором участке компания незаконно получила право перестроить причал, что позволило арендовать второй участок на 49 лет. Впоследствии «ДСК-Инвест» организовала на арендованных территориях базу отдыха «Итиль Плёс». Стоимость двухдневного проживания на ней составляет от 20 тыс. руб. Кроме того, компания запустила бизнес по предоставлению услуг экстремального туризма Volgaextreme.
Учитывая все обстоятельства, судья признала недействительными договор аренды участка под причал, а также договор о праве собственности на второй участок. Все постройки признали самовольно возведенными, а гостиничный комплекс конфисковали.
Илья Боев стал гендиректором «ДСК Инвест Плёс» в 2024 году, через семь лет после смерти своего отца. Мужчина также известен как антивоенный активист, выступающий против проведения спецоперации. В марте 2022 года Илью Боева задержали после выхода на одиночный пикет в Иваново, однако никаких протоколов на него составлять не стали.