В ноябре 2009 года районная администрация разрешила «ДСК-Инвест» построить на территории базы отдыха гостиничный корпус. Еще через 20 дней чиновники разрешили ввести гостиницу в эксплуатацию, что, по мнению прокуратуры, говорит о формальной легализации заранее построенного объекта. Еще через три месяца компания изменила в ЕГРН наименование гостиничного корпуса на жилой дом, а его нежилое назначение — на жилое. Это, как отмечается в иске, говорит об изначальном строительстве жилого дома в обход запрета на жилищное строительство в границах заповедника.