Спикер Палаты представителей предложил финансирование правительства США без помощи Украине и Израилю

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (Республиканская партия) представил законопроект о временном финансировании федерального правительства. Он предлагает не включать в него помощь Украине и Израилю и средства на защиту южной границы США. Белый дом назвал законопроект несерьезным.

Если законопроект не будет принят до 17 ноября, то работа федерального правительства будет приостановлена. План господина Джонсона предусматривает продолжение финансирования ряда правительственных программ и ведомств до 19 января 2024 года, других — до 2 февраля, передает The Hill. По мнению спикера, вопрос выделения средств на помощь Израилю, Украине и на укрепление границы должен рассматриваться в отрыве от законопроекта по финансированию правительства, чтобы избежать шатдауна.

Как пишет Politico, господин Джонсон ожидает, что некоторые республиканцы проголосуют против его законопроекта, поэтому для принятия потребуется поддержка демократов. Партия меньшинства дала понять, что не поддержит двухэтапный законопроект спикера. Однако даже в случае одобрения в Палате представителей, законопроект могут не принять в Сенате, который контролируют демократы.

Пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер назвала предложение «рецептом для еще большего хаоса со стороны республиканцев». В заявлении говорится, что республиканцы «теряют драгоценное время, на несерьезное предложение, подвергнутое критике представителями обеих партий».

Майк Джонсон сменил в должности Кевина Маккарти, которого сместила группа однопартийцев, не согласная с его законопроектом о временном финансировании правительства США. Ту инициативу поддержали демократы, хотя она также не содержала помощь Украине. Господин Джонсон голосовал против законопроекта господина Маккарти. Спикер Палаты представителей был смещен с должности впервые в американской истории. Работа Конгресса некоторое время была парализована.

Вопросы финансирования помощи Украине, Израилю, Тайваню и укрепления южной границы США рассматриваются отдельно. Белый дом предлагал выделить на эти цели дополнительное финансирование в размере $106 млрд (в том числе больше $61 млрд Украине). Администрация Джо Байдена хотела, чтобы вопрос финансирования всех целей рассматривался одним пакетом, однако республиканцы выступили против этого. Палата представителей приняла отдельный законопроект о помощи Израилю в размере $14 млрд, но Сенат заблокировал инициативу.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Конгрессмены отделили Израиль от Украины».

Леонид Уварчев