Над Белгородской областью уничтожен беспилотник

Средства противовоздушной обороны РФ уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ в Telegram. Информация о разрушениях и пострадавших не уточняется. БПЛА был уничтожен в ночь на 12 ноября.

Белгородская область часто подвергается обстрелам на фоне военной операции РФ. Последний раз губернатор Вячеслав Гладков сообщал об обстреле вечером накануне, 11 ноября. В городе Валуйки был поврежден частный дом, никто не пострадал. Также повреждения получила линия электропередачи.

В Белгородской области с осени 2022 года действует уровень среднего реагирования наряду с несколькими другими российскими регионами. В связи с этим региональные власти осуществляют полномочия по «проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов» и органах местного самоуправления, а также отдельные мероприятия по территориальной, гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Леонид Уварчев