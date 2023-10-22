Главные новости за выходные 21–22 октября

Саммит в Новом Каире завершился согласием участников по вопросу доставки помощи в сектор Газа. Предметом разногласий стали прекращение огня и степень осуждения сторон конфликта. На саммите были люди, которые хотели осудить только одну сторону конфликта. Ни один из участников конференции не покинул ее.

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев победил Александра Волкановски из Австралии на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Бой завершился нокаутом в первом раунде. 31-летний россиянин во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Президент США Джо Байден считает одной из причин нападения «Хамаса» на Израиль желание сорвать нормализацию отношений Израиля и Саудовской Аравии. По словам Джо Байдена, власти Саудовской Аравии были готовы признать Израиль.

Лагерь беженцев в городе Дженин, расположенный возле мечети Аль-Ансар, подвергся обстрелу, сообщили палестинские медики. Израиль заявил, что нанес удар по подземному тоннелю, который находился под мечетью. Атака произошла рано утром 22 октября. Два палестинца погибли, еще несколько получили ранения. Как отмечает агентство, это как минимум второй авиаудар по Западному берегу за последние дни.

Телеведущий Владимир Соловьев сообщил об увольнении востоковеда Евгения Сатановского с канала «Соловьев Live» за его высказывания в адрес представителя МИД РФ Марии Захаровой и замминистра иностранных дел Михаила Богданова. 17 октября Евгений Сатановский в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману раскритиковал позицию российского МИДа в связи с боевыми действиями в Израиле. Он заявил, что Мария Захарова «Израиль терпеть не может и особо это не скрывает», и назвал ее «сильно выпивающей шмарой». Михаила Богданова он назвал «cильно спившимся».

Раввин Саманта Уолл убита в городе Детройт (США, штат Мичиган). Департамент полиции Детройта сообщил, что тело было найдено в центре города, следы крови вели к дому убитой. О возможном мотиве преступления не сообщается. «Мы потрясены и опечалены известием о неожиданной смерти Саманты Уолл»,— говорится в сообщении синагоги.

Министр спорта Олег Матыцин сообщил, что ведомство заинтересовано в присоединении белорусских команд к профессиональным российским лигам почти по всем командным видам спорта. Для начала переговоров требуется список клубов Белоруссии, которые готовы присоединиться к инициативе.

Евросоюз в ближайшие дни начнет консультации по 12-му пакету санкций против России, сообщили источники Bloomberg. В него могут войти запрет на российские алмазы и новые меры против обхода уже введенных ограничений.

В магазине кроссовок Никиты Ефремова на Петровке прошел обыск. Сотрудники правоохранительных органов изъяли 5 тыс. пар обуви. Директор по защите легального оборота ЦРПТ Максим Курганский сообщил, что часть обуви была ввезена в Россию нелегально, в связи с чем у нее нет маркировки «Честный знак». После магазины в Москве и Санкт-Петербурге были закрыты.

Директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов сообщил, что за первые девять месяцев 2023 года от российского гражданства отказались 4,4 тыс. человек. При этом, по его словам, более 15 тыс. человек получили российские паспорта за рубежом.

Чемпион мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии и бывший капитан «Манчестер Юнайтед» сэр Бобби Чарльтон умер в возрасте 86 лет. С 1983 года футболист был членом совета директоров «Манчестер Юнайтед». Посвятили в рыцари Бобби Чарльтона в 1994 году.