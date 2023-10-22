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Коммерсантъ FM
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В Детройте убита раввин

Раввин Саманта Уолл убита в городе Детройт (США, штат Мичиган). Ее тело с многочисленными ножевыми ранениями было найдено возле ее дома.

Убийство подтвердила синагога. «Мы потрясены и опечалены известием о неожиданной смерти Саманты Уолл»,— говорится в сообщении в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Департамент полиции Детройта сообщил, что тело было найдено в центре города, следы крови вели к дому убитой. О возможном мотиве преступления не сообщается. Полиция привлекла к расследованию многочисленные ресурсы, передает Reuters. Правоохранительные органы попросили общественность не делать поспешных выводов насчет преступления.

40-летняя госпожа Уолл возглавляла наблюдательный совет одной из синагог Детройта. Работала над налаживанием связей между еврейской и мусульманской общинами, была сотрудницей аппарата члена Палаты представителей от Демократической партии Элиссы Слоткин.

Леонид Уварчев

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