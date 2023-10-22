МИД: 4,4 тыс. человек отказались от российского гражданства в 2023 году

Директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов сообщил, что за первые девять месяцев 2023 года от российского гражданства отказались 4,4 тыс. человек. При этом, по его словам, более 15 тыс. человек получили российские паспорта за рубежом.

«Число отказавшихся от российского гражданства в этом году сопоставимо с данными прошлого года: по итогам 2022 года выйти из гражданства РФ решили 4,3 тыс. человек»,— сообщил господин Климов в интервью «РИА Новости».

Число тех, кто отказался от российского гражданства в прошлом году, стало наибольшим за последние три года (3877 человек в 2020-м и 4055 в 2021 году). Однако в 2019-м от российского гражданство отказывались немного чаще — 4356 раз.

Дипломат также рассказал, что сотрудникам учреждений МИД РФ было предоставлено гражданство по рождению в отношении 12,5 тыс. детей, родившихся за границей. «Для сравнения: в 2022 году эти показатели составили 23,5 тыс. и 13,6 тыс. человек соответственно»,— добавил Алексей Климов.

Александр Кислов