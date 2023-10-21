Король английского футбола

В Англии в возрасте 86 лет скончался Бобби Чарльтон, главная легенда английского футбола, без которого в 1966 году точно не состоялась бы так и остающаяся для него пока единственной победа на чемпионате мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бобби Чарльтон

Фото: Carl Recine, Reuters Бобби Чарльтон

Фото: Carl Recine, Reuters

Во всех биографиях Бобби Чарльтона обязательно упоминается трагедия, которая произошла в феврале 1958 года, так называемая Мюнхенская катастрофа. Как некий промысел судьбы. «Манчестер Юнайтед», который тренер Мэтт Басби только что превратил в сильнейший клуб страны, возвращался домой из Белграда, выбив в четвертьфинале Кубка европейских чемпионов «Црвену Звезду». Лететь пришлось с дозаправкой в баварском городе. Погода была ужасной, и во время взлета, зацепив ограждение аэропорта, самолет развалился на куски. Погибли 23 человека, более половины всех пассажиров, в том числе восемь футболистов молодой команды, которая должна была долго царить в стране и на континенте. Но самый талантливый ее игрок чудом спасся. 20-летний нападающий Бобби Чарльтон уже в Мюнхене поменялся креслами с партнером, и его, выброшенного из салона, нашли живым.

А дальше была волшебная карьера везунчика. «Манчестер Юнайтед» (в нем она прошла почти целиком, за исключением концовки) снова обрел статус сильнейшего клуба Англии во многом благодаря Чарльтону, превратившемуся в выдающегося форварда, игравшего примерно в том же стиле, что и король футбола Пеле. То есть он выполнял все ключевые роли в нападении — и дирижировал им, и завершал атаки. А завершал он их с фантастической эффективностью. Рекорд Чарльтона по числу голов за «Манчестер Юнайтед» — 249 — Уэйн Руни превзошел лишь в нынешнем веке.

Манчестерцы с Бобби Чарльтоном в 1960-е выиграли несколько ценных призов, включая два золота английского первенства, а в 1968 году добрались до вершины, которую, если бы не мюнхенское ЧП, покорили бы гораздо раньше.

В финале Кубка европейских чемпионов «Манчестер Юнайтед» разгромил мощнейшую тогда лиссабонскую «Бенфику», а в активе Чарльтона был дубль.

Но его карьерным пиком, пожалуй, все-таки стал домашний для англичан чемпионат мира 1966 года. Их тренер Альф Рэмзи завязал, по сути, всю игру сборной на Чарльтоне, и этот шаг оказался оправданным. Особенно ярок он был в полуфинальном матче против португальцев, в котором забил два изумительных гола. В финале Чарльтона прикрыла другая легенда — немец Франц Беккенбауэр, зато это обстоятельство развязало руки товарищам манчестерского форварда, например автору хет-трика Джеффу Херсту.

В сборной Бобби Чарльтон тоже был рекордсменом по результативности с 49 мячами в послужном списке.

И это достижение, как и клубное, тоже держалось долго-долго — до середины предыдущего десятилетия, когда пало под натиском Руни. Впрочем, ни в нем, ни в ком-то из остальных классных футболистов следующих поколений Англия так и не разглядела настоящего преемника удостоившегося в 1994 году рыцарского звания Бобби Чарльтона, так и оставшегося для нее фигурой слишком исключительного масштаба, чтобы ставить кого-то рядышком.

Алексей Доспехов