Победа с ноги

Возможно, главный турнир UFC, основного промоушена в смешанных единоборствах (MMA), всего 2023 года, прошедший в Абу-Даби, увенчала яркая победа единственного его российского чемпиона Ислама Махачева. Махачев защитил титул в легком весе (до 70 кг), во второй раз подряд справившись со знаменитым австралийцем Александром Волкановски. Но если в феврале он одолел его с огромным трудом, то теперь отправил в нокаут ударом ногой уже в первом раунде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ислам Махачев

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images Ислам Махачев

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images

Главная часть этого грандиозного шоу началась с ЧП. Магомед Анкалаев уже довольно давно находится рядом с чемпионским титулом в полутяжелом весе (до 93 кг), но в декабре не смог забрать его, завершив ничьей бой с Яном Блаховичем, а теперь не получил претендентский статус из-за дурацкой ошибки.

Поединок Анкалаева с американцем Джонни Уокером продлился меньше четырех минут. Причем, было ощущение, что, в отличие от предыдущего выступления российского бойца, весьма пресного, это получится перченным под завязку. Но проверить наблюдение не довелось. После хитрого трюка Уокера, показавшего, что ему жутко больно после в действительности не состоявшегося попадания Анкалаева, и попытки поймать отвлекшегося соперника, не попавший на уловку россиянин провел тейкдаун.

А после него ему не хватило терпения, чтобы дождаться, когда Джонни Уокер поднимется на обе ноги, чтобы провести задуманный удар коленом в голову. Анкалаев провел его, еще когда Уокер опирался на пол своим коленом. А это уже удар запрещенный.

Джонни Уокер, уже поговорив с врачом, всем своим видом давал понять, что ему наплевать на пережитое потрясение, что он готов продолжать. Но рефери, узнав рекомендацию медиков, бой остановил. Протестовали против такого решения оба оппонента. Причем, так яростно, что успокаивать их в октагон вышел целый отряд сотрудников службы безопасности, а также глава UFC Дейна Уайт. В общем, бой был объявлен не состоявшимся под недовольное гудение публики.

В следующем поединке уроженец Чечни Хамзат Чимаев, до недавнего времени представлявший Швецию, а сейчас вроде бы перебравшийся в ОАЭ, сохранив безупречный послужной список, одержал 13-ю подряд победу в смешанных единоборствах. И она была, конечно, ценнее всех остальных.

Чимаеву противостоял нигериец Камару Усман, фактически живая легенда MMA, выдающийся боец — пусть уже в ветеранском возрасте, пусть проигравший два последних боя, а на этот вышедший, несмотря на то, что еще две недели назад не значился в списке участников турнира, но все равно жутко опасный, безумно классный. И Усман удивил. Первый из трех раундов он терпел висящего на спине и бьющего Чимаева, немыслимым образом выдержав пытку.

Во втором уже перевел поединок в нужный ему режим — скорее кикбоксинга, чем борьбы. А в третьем вообще затащил Чимаева на свою любимую территорию — в отчаянную рубку.

Это было шикарное зрелище. Чимаеву приходилось тяжело, но он нашел в себе силы для перевода оппонента в партер буквально в критический для себя момент. Может, он и принес ему успех (Хамзату Чимаеву отдали выигрыш два судьи, а третий поставил ничью) вместе со статусом претендента на титул чемпиона мира в среднем весе (до 84 кг).

Но настоящим шоком оказался все же поединок, увенчавший шоу. Повторное столкновение россиянина Ислама Махачева, чемпиона в легком весе (до 70 кг), и австралийца Александра Волкановски, чемпиона в весе полусреднем (до 66 кг), тоже образовавшееся неожиданно, из-за того, что в октябре снялся получивший травму Чарльз Оливейра, с которым должен был драться Махачев, ждали, вспоминая столкновение прошлое, в феврале. Жесткое, практически равное, с шансами у каждого. Махачев взял в нем верх с минимальным перевесом, а вопросов по поводу того, кто из двух бойцов лучше, осталось куча.

Новый матч никаких вопросов не оставил. Ислам Махачев открыл его хай-киком — ударом ногой в область головы, не очень-то получившимся.

Он казался со стороны чем-то таким абсолютно необязательным, ударом ради галочки, потому что ведь прекрасно известно, что козырь Махачева — это борьба. Но на излете этого тягучего раунда россиянин вдруг снова стрельнул хай-киком. И на сей раз не ради галочки. Голень Махачева врезалась в лицо Волкановски. А через мгновение рухнувший на пол австралиец уже старался уцелеть под обрушившей на него сверху канонадой крепких тумаков. И, понятно, что не уцелел — бой закончился досрочным триумфом Махачева, после которого UFC уже едва ли, как в феврале, рискнет не поставить его выше Волкановски в своем рейтинге сильнейших бойцов вне зависимости от категории.

Алексей Доспехов