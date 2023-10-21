В магазине кроссовок Никиты Ефремова на Петровке прошел обыск

В Москве и Санкт-Петербурге закрыты магазины обуви бизнесмена и блогера Никиты Ефремова, продающего товары зарубежных брендов. В аккаунте Nikita Efremov в Instagram (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta) закрытие объяснили «техническими работами». Тем временем в магазине бизнесмена на Петровке прошел обыск.

Telegram-канал Baza сообщил, что некий Владимир Имжуков написал заявление в полицию, поскольку в магазинах Никиты Ефремова продается обувь без маркировки «Честный знак» и необходимых документов. Вслед за этим, пишет Baza, в московском магазине на Петровке (Петровка, 15/1) прошли обыски, сотрудники правоохранительных органов изъяли 5 тыс. пар обуви.

Директор по защите легального оборота ЦРПТ Максим Курганский сообщил «Известиям», что часть обуви была ввезена в Россию нелегально, в связи с чем у нее нет маркировки «Честный знак». Сам Никита Ефремов, комментируя ситуацию Telegram-каналу «Не Mоргенштерн», призвал клиентов «внимательно анализировать контент» и пообещал ответить на поступающие обвинения позднее. Бизнесмен находится в США.

19 октября YouTube-блогер AndrewMADEit опубликовал видео, в котором утверждал, что у магазинов Никиты Ефремова нет сертификатов подлинности обуви известных брендов, включая Nike, Adidas, а качество товаров не соответствует оригинальным. Вслед за этим Никита Ефремов в видео на YouTube-канале опроверг обвинения и заявил, что в его магазинах продается исключительно оригинальная продукция. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга у бизнесмена есть магазины в Дубае.

Лусине Баласян