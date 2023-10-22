Участники каирского саммита пришли к согласию по доставке помощи в сектор Газа

Саммит в Новом Каире завершился согласием участников по вопросу доставки помощи в сектора Газа, сообщил официальный представитель президента Египта Ахмед Фахми. Предметом разногласий стали прекращение огня и степень осуждения сторон конфликта.

«Каирский саммит пришел к согласию относительно доставки помощи в Газу»,— сказал представитель президента Al Arabiya (перевод ТАСС).

По словам Ахмеда Фахми, на саммите были люди, которые хотели осудить только одну сторону конфликта. Он отметил, что ни один из участников конференции не покинул ее. В частности, все присутствовали на выступлении президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Саммит в Новом Каире был посвящен урегулированию конфликта между Израилем и палестинским движением «Хамас». В нем приняли участи 34 страны и три международные организации — ООН, Лига арабских государств и Африканский союз. Россию представлял замглавы МИДа, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. В декларации по итогам саммита прописали защиту мирных жителей Газы и Израиля.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Газу не открыли для помощи».

Леонид Уварчев