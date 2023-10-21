Глава Минспорта допустил включение белорусских команд в российские лиги

Министр спорта Олег Матыцин сообщил, что ведомство заинтересовано в присоединении белорусских команд к профессиональным российским лигам почти по всем командным видам спорта. Для начала переговоров требуется список клубов Белоруссии, которые готовы присоединиться к инициативе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр спорта Олег Матыцин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Министр спорта Олег Матыцин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Надо определить, какие клубы заинтересованы, чтобы начать переговоры с руководителями профессиональных лиг РФ»,— сказал господин Матыцин в рамках форума «Россия — Спортивная держава» (цитата по «РИА Новости»).

«Определенный опыт уже накоплен, думаю, решим вопрос с нормативным обеспечением»,— отметил министр. В КХЛ на сегодняшний день выступает минское «Динамо», а в Единой лиге ВТБ — баскетбольный клуб «Минск».

Как сообщил Олег Матыцин «МАТЧ ТВ», Белоруссия уже прорабатывает список команд, которые могут быть включены в чемпионат России по футболу. В дальнейшем список согласуют с РФС.