Израиль нанес удар по лагерю беженцев возле мечети в Дженине на Западном берегу

Лагерь беженцев в городе Дженин, расположенный возле мечети Аль-Ансар, подвергся обстрелу, сообщили палестинские медики. Израиль заявил, что нанес удар по подземному тоннелю, который находился под мечетью.

Атака произошла рано утром в воскресенье, 22 октября, передает Reuters. Два палестинца погибли, еще несколько получили ранения. Как отмечает агентство, это как минимум второй авиаудар по Западному берегу за последние дни.

Израильская армия утверждает, что нанесла удар по «подземному террористическому комплексу». Как говорится в сообщении ЦАХАЛ, в мечети находилась «террористическая ячейка», которая планировала организовать теракт. «Мечеть использовалась террористами как командный центр для планирования атак и как база для их осуществления»,— говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram.

Израиль и «Хамас» ведут войну с 7 октября. Она началась с нападения палестинского движения на израильскую территорию и захвата нескольких населенных пунктов. Израиль вернул контроль над своими территориями и готовится к наземной операции в секторе Газа. Жертвами конфликта стали тысячи мирных жителей с обеих сторон.

О ситуации в регионе — в публикации «Ъ» «Газу не открыли для помощи».

Леонид Уварчев