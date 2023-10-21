Востоковед Сатановский уволен с «Соловьев Live» за оскорбления Захаровой

Телеведущий Владимир Соловьев сообщил об увольнении востоковеда Евгения Сатановского с канала «Соловьев Live» за его высказывания в адрес представителя МИД РФ Марии Захаровой и замминистра иностранных дел Михаила Богданова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Сатановский

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Евгений Сатановский

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

17 октября Евгений Сатановский в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману раскритиковал позицию российского МИДа в связи с боевыми действиями в Израиле. Он заявил, что Мария Захарова «Израиль терпеть не может и особо это не скрывает», и назвал ее «сильно выпивающей шмарой». Михаила Богданова он назвал «cильно спившимся».

Cегодня, 21 октября, Владимир Соловьев опубликовал видео в Telegram-канале, на котором он извинился за высказывания господина Сатановского и назвал высказывания эксперта несправедливыми.

«Я хотел бы принести свои извинения Министерству иностранных дел Российской Федерации и чрезвычайно уполномоченным послам господину Богданову и госпоже Захаровой за абсолютно несправедливое по содержание и недопустимое по форме высказывание, допущенное сотрудником нашего канала Евгением Сатановским»,— сказал телеведущий.

По словам Владимира Соловьева, Евгений Сатановский, «комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, оскорбил как этих уважаемых дипломатов, так и Министерство иностранных дел». «В результате чего я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Яновичем»,— заявил господин Соловьев.

Евгений Сатановский — ученый-востоковед, эксперт в области политики и экономики Израиля и других стран Ближнего Востока. На канале «Cоловьев Live» он вел передачу «Армагеддоныч». Также он ведет одноименный Telegram-канал.

Лусине Баласян