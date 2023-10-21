Байден объяснил атаку «Хамаса» скорым признанием Израиля Саудовской Аравией

Президент США Джо Байден считает одной из причин нападения «Хамаса» на Израиль желание сорвать нормализацию отношений Израиля и Саудовской Аравии. По словам Джо Байдена, власти Саудовской Аравии были готовы признать Израиль.

«Знаете что? Саудиты хотели признать Израиль… и они вот-вот бы признали Израиль. И это бы объединило Ближний Восток»,— заявил Джо Байден на предвыборном мероприятии, его слова приводятся на сайте Белого дома.

«Одна из причин, почему они действовали так, как действовали, почему эти ребята, "Хамас", двинули на Израиль так, как это случилось,— они знали, что я собирался сесть за стол переговоров с саудитами»,— сказал президент.

В июле премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что его страна находится «на пороге значительного прорыва в виде мира с Саудовской Аравией». По его словам, этот мир должен был создать по-настоящему новый Ближний Восток.

Издание Ynet со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщало, что соглашение об установлении дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Израилем должно было быть подписано в начале 2024 года.

Подробнее — в материале «Войну разделили на этапы».

Анастасия Ларина