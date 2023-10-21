Bloomberg: ЕС готовится к работе над 12-м пакетом антироссийских санкций

Евросоюз в ближайшие дни начнет консультации по 12-му пакету санкций против России, сообщили источники Bloomberg. В него могут войти запрет на российские алмазы и новые меры против обхода уже введенных ограничений.

ЕС вместе с G7 работает над созданием механизма, который позволит отслеживать перемещение алмазов через границы. Брюссель опасается, что запрет приведет к «перенаправлению торговли». ЕС также может расширить список товаров, запрещенных к экспорту в РФ. В него войдет продукция, которая может быть использована в военных целях.

Кроме этого в G7 обсуждают способы более эффективного соблюдения потолка цен на нефть, так как ее стоимость превысила порог в $60 за баррель. В Евросоюзе продолжается обсуждение введения налога на прибыль с доходов замороженных российских активов для передачи средств Украине. Несмотря на то, что США и другие союзники по G7 поддержали инициативу, пока значительных подвижек нет, сообщили источники Bloomberg.

Как ЕС и США подходят к ключевым проблемам безопасности — в материале «Ъ» «Украину и Израиль положили в один пакет».

Леонид Уварчев