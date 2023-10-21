Главные новости к утру 21 октября

Американские и израильские чиновники рассматривают возможность создания в секторе Газа временного правительства при поддержке ООН и с участием арабских стран, сообщили источники Bloomberg. Такой план изучается на случай вытеснения «Хамаса». О ситуации в регионе

Госдепартамент США отправил в свои посольства в 100 странах документ американской разведки о попытках России «подорвать общественное доверие» к избирательным процессам, сообщили источники Reuters. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал это инсинуациями.

Евросоюз в ближайшие дни начнет консультации по 12-му пакету санкций против России, узнал Bloomberg. Со своими предложениями уже выступили Литва, Польша и Эстония, сообщил EUobserver. Рекомендации Вильнюса по «деградации российского промышленного потенциала» растянулись на «десятки страниц мелочей». Среди прочего Литва предложила запретить поставки в РФ радиаторов отопления, гвоздей, гаек, кнопок, швейных игл и вязальных спиц.

Осужден партнер корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Андрей Сахаров, узнал «Ъ». Его приговорили к трем годам колонии по делу о мошенничестве при поставке сложного станка. О приговоре

США и Евросоюз по итогам саммита в Вашингтоне договорились изучить возможность направления доходов от российских замороженных активов Киеву. Теме российско-украинского конфликта посвящено 6 абзацев из 34 в совместном заявлении Вашингтона и Брюсселя, войне Израиля и «Хамаса» — 1. О саммите

В России вырос спрос на мастеров по изготовлению, сборке и ремонту мебели. По данным сервисов объявлений, интерес к таким услугам в январе—сентябре увеличился на 39–50% год к году. Подробнее

Дефицит бюджета США составил $1,7 трлн по итогам 2023 финансового года, который завершился 30 сентября. По сравнению с бюджетом прошлого года дефицит вырос на $320 млрд.